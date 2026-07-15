Gaeta, scippo ad un’anziana: arrestata banda di ladri sulla Pontina

Un’operazione coordinata e tempestiva della polizia di stato ha portato all’arresto di quattro persone, gravemente indiziate di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

In manette sono finiti tre cittadini di nazionalità cubana e uno di nazionalità peruviana, tutti già gravati da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la banda aveva messo a segno un colpo ai danni di un’anziana nel territorio di Gaeta. Utilizzando una tecnica collaudata, il gruppo aveva avvicinato la vittima: mentre alcuni componenti distraevano la donna, un complice si impossessava della borsa contenente denaro, effetti personali e carte di credito, per poi fuggire rapidamente a bordo di un’auto presa a noleggio.

La segnalazione del veicolo ha innescato un immediato dispositivo di ricerca su tutto il territorio. Il coordinamento tra la questura di Latina, il commissariato di Cisterna di Latina e quello di Gaeta ha permesso di monitorare gli spostamenti dei sospettati.

Gli agenti della squadra volante hanno infine intercettato e bloccato l’autovettura lungo la S.R. 148 Pontina, precisamente nei pressi dell’area di servizio “Autogrill Latina Pontina”.

Il controllo dei passeggeri e la successiva perquisizione del veicolo hanno portato al rinvenimento di parte della refurtiva e di denaro contante, ritenuto provento dell’attività delittuosa. A incastrare definitivamente i quattro sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza e il riconoscimento degli oggetti sottratti da parte della vittima. L’auto utilizzata per la fuga è stata posta sotto sequestro.