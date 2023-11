Si era fatto consegnare 4.800 euro proponendogli un viaggio negli Stati Uniti insieme alla propria famiglia, viaggio che però non si è mai concretizzato. Per questo, i carabinieri della Tenenza di Gaeta, hanno denunciato in stato di libertà un operatore turistico del posto di 47 anni.

L’accusa è quella di truffa. Il 47enne, incensurato, aveva indotto la vittima a farsi consegnare l’ingente somma per un viaggio che avrebbe dovuto svolgersi la scorsa estate ma mai andato in porto.

