Gaeta, si masturba davanti ai passanti: multato per 10mila euro

Gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno multato un uomo dopo che si è reso protagonista di un episodio di autoerotismo nei pressi delle terrazze panoramiche di Monte Orlando. A dare l’allarme sono stati i numerosi passanti che hanno assistito alla scena: l’uomo appoggiato in piedi alla portiera della propria autovettura ha iniziato a masturbarsi, incurante della presenza dei tanti passanti.

All’arrivo della Volante l’uomo si era già allontanato, ma grazie alle indicazioni fornite dai testimoni è stato rintracciato poco dopo. Sono stati acquisiti ulteriori elementi probanti la responsabilità dell’uomo al quale, stante la vigente normativa, è stata contestata la sanzione pecuniaria da Euro 5.000 a 30.000, con la possibilità di essere ammesso al pagamento in misura ridotta pari a 10.000 euro entro il termine di 60 giorni.