Gaeta si prepara ad accogliere la musica di Gigi D’Alessio

Il tour estivo di Gigi D’Alessio, “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA”, prosegue con una tappa all’Arena Virgilio di Gaeta il 17 agosto alle 21:00. Dopo il successo degli otto eventi speciali a Napoli, tutti sold out, D’Alessio si esibirà con una scaletta che abbraccia oltre 30 anni di carriera, con brani famosi come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, e “Non dirgli mai”, oltre a nuovi pezzi dall’album “Fra”, incluso il singolo “NU DISPIETTO” e un featuring inedito con Geolier, “Senza tuccà”.

Il cantante sarà accompagnato da una band di musicisti, tra cui Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino al basso, e Pippo Seno alle chitarre. Dopo il tour estivo, D’Alessio proseguirà con eventi nei palazzetti in autunno e due concerti allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel giugno 2025.

I biglietti per il tour sono acquistabili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali, e il tour è prodotto da GGD, Friends & Partners, in collaborazione con Sicily by Car.