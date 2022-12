Gaeta, sorpreso con borse e vestiti contraffati: denunciato

Un 51enne originario di Napoli è stato denunciato dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Gaeta per il reato di ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti.

L’uomo, durante un normale posto di controllo alle porte della città di Gaeta, è stato notato a bordo della sua autovettura, proveniente da Formia, che provava ad eludere un eventuale controllo, procedendo al centro della carreggiata, atteggiamento che così indotto gli Agenti della Volante a fermare il veicolo.

Dopo il controllo dei documenti, è emerso che il soggetto era già segnalato per reati in materia di falso e per questo si è proceduto ad un controllo più approfondito nel corso del quale sono stati rinvenuti numerosi capi di abbigliamento tra cui maglie, camicie, pantaloni, borse, giubbini, sciarpe ed altro, recanti griffe di vari marchi, tutte verosimilmente contraffatte. Per questo l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.