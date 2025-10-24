Gaeta, spacciava droga davanti ad un liceo: denunciato un 20enne

Un 20enne di Gaeta è stato denunciato dalla Polizia per spaccio di stupefacenti.

Il giovane, già noto alle autorità, era già stato segnalato come avvezzo a presentarsi dinanzi un noto liceo della città per vendere droga. Identificato, è stato convocato presso gli uffici di Polizia e, accompagnato presso la propria abitazione, si è proceduto ad una perquisizione del locale, dove sono state rinvenute modiche quantità di stupefacenti.

Secondo quanto si evince dai rapporti della Polizia, il pusher era solito vendere droga a clienti giovanissimi, frequentatori del liceo presso il quale si appostava.