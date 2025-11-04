Gaeta, svaligiano un supermercato: tre denunciati con foglio di via

La Polizia di Stato di Gaeta ha intercettato in pieno centro una Fiat Punto grigia che circolava nonostante fosse radiata dalla Motorizzazione. A bordo dell’auto vi erano tre persone, tutte con numerosi precedenti di polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio.

Nel corso del controllo, gli agenti hanno notato sul sedile posteriore e nel bagagliaio una quantità anomala di generi alimentari, di cui i tre non sono stati in grado di giustificare la provenienza. Gli immediati accertamenti, anche tramite le telecamere di videosorveglianza di alcuni supermercati della zona, hanno permesso di scoprire che due dei fermati avevano rubato prodotti alimentari in diversi punti vendita a marchio Sigma e Conad, tra Gaeta e Sperlonga.

Per tutti e tre è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

Considerata la pericolosità sociale, i numerosi precedenti e l’assenza di un domicilio nel territorio comunale, il Questore di Latina ha disposto nei loro confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Gaeta per tre anni.