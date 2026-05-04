Gaeta, tentato colpo al supermercato: arrestate tre borseggiatrici

Una tecnica collaudata, un attimo di distrazione e la fuga verso la via Appia. Non è bastato però il piano messo in atto da tre donne di nazionalità cilena, arrestate nei giorni scorsi dagli agenti della polizia di stato del commissariato di Gaeta con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

L’episodio è avvenuto all’interno di un supermercato cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti anche grazie alle immagini della videosorveglianza, le tre agivano in modo coordinato:

Il “palo” era una delle complici che sorvegliava l’area per segnalare eventuali pericoli; Mentre la vittima era intenta a fare la spesa, le altre due hanno tentato di sottrarle il portafoglio dalla borsa.

Il piano è sfumato grazie alla prontezza della cliente che, accortasi del movimento sospetto, ha sventato il furto mettendo in fuga le tre donne.

Le indagate si sono allontanate rapidamente a bordo di un’auto, ma la segnalazione immediata ha fatto scattare il piano di controllo del territorio. Gli agenti di Gaeta hanno individuato il veicolo lungo la via Appia, tallonandolo fino al territorio di Fondi. Qui, grazie al supporto dei colleghi del commissariato locale, l’auto è stata bloccata e le tre donne sono state tratte in arresto.