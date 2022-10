Gaeta, tentato di prelevare denaro con un bancomat smarrito

A Gaeta sono stati denunciati due uomini, ritenuti responsabili di detenzione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Gli operatori del Commissariato, percorrendo Piazza Carlo III, hanno notato due persone sospette le quali stazionavano in modo “guardingo” davanti al “postamat” dell’ufficio postale di Gaeta.

I poliziotti riconobbero i soggetti, già noti per i precedenti di polizia e procedeva al controllo degli stessi, i quali venivano sopresi ad utilizzare una carta di credito elettronica che risultava essere stata smarrita poco prima. Dopo aver contattato la titolare della carta, la quale ha confermato di non essere più in possesso del portafogli e della relativa carta elettronica, per cui, nell’immediatezza, la donna sporgeva denuncia presso il Commissariato.

Gli agenti successivamente procedono a denunciare in stato di libertà i malfattori, entrambi già gravati da precedenti di polizia, per indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici in quanto colti mentre tentavano di operare un prelievo fraudolento di denaro presso l’ufficio postale di Gaeta.