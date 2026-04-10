Gaeta, torna il Trofeo Punta Stendardo: dal 1° al 3 maggio la XXX edizione

Torna uno degli appuntamenti più attesi della vela d’altura italiana: dal 1° al 3 maggio il Golfo di Gaeta ospita la trentesima edizione del Trofeo Punta Stendardo, organizzato dallo Yacht Club Gaeta.
Una regata storica, valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto d’Altura, al Campionato IV Zona e al Trofeo Armatore dell’Anno UVAI, che assegnerà anche il titolo di campione nazionale del Medio e Basso Tirreno 2026.
L’evento rappresenta un passaggio chiave della stagione, anche in vista dei grandi appuntamenti in programma proprio a Gaeta, come il Campionato Italiano Assoluto di giugno, e del mondiale di Sorrento.
Con il suo campo di regata tra i più tecnici del Mediterraneo, il Golfo di Gaeta si conferma ancora una volta punto di riferimento per la vela, grazie anche al supporto delle istituzioni locali e degli sponsor, con Mercedes-Benz L’Auto main sponsor della manifestazione.