Gaeta, tragedia sfiorata in pedalò: tratta in salvo una famiglia

Una semplice uscita nelle acque antistanti le Grotte di Tiberio rischiava di trasformarsi in tragedia per due adulti e una bambina di 10 anni, nelle acque di Gaeta.

I tre rischiavano di affondare bordo del pedalò noleggiato apposta per l’uscita e sono stati avvistati da un imprenditore locale a bordo del suo mezzo, che si è prodigato per trarre in salvo la famiglia, poi messa in sicurezza dalla Guardia Costiera.

Nel frattempo, la Guardia Costiera – come riportato anche da LunaNotizie.it – rinnova l’invito a tutti i diportisti di fare sempre attenzione alle condizioni meteo e del mare e, eventualmente, a contattare il numero di emergenza 1530 in caso di pericolo.