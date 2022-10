Gaeta, Valerio Iafrate ed il suo nuovo libro “American Icon”

Domani Lab DFG sarà presente all’Overtime di Macerata, il festival nazionale del racconto e dell’etica sportiva, assieme al direttore editoriale, Giovanni Di Giorgi. Rassegna che dal 2011 parla di sport, attraverso incontri, proiezioni, esposizioni ed eventi dedicati a giornalismo, letteratura, cinema, fumetto, fotografia, alimentazione e tanto altro.

“E’ la prima volta – dice Giovanni Di Giorgi – che veniamo invitati come casa editrice, dopo anni in cui siamo presenti in tutta Italia con i nostri autori. Prendiamo parte con piacere e ci dà molto prestigio intervenire sul futuro dello story telling sportivo”. Dal confronto escono sempre tantissimi aspetti che restano spesso lontani dai riflettori. E’ uno degli obiettivi degli organizzatori, l’Associazione Culturale Pindaro. Il tema della dodicesima edizione di Overtime è la bellezza.

Presso il Teatro della Filarmonica si terrà invece il tema presentato dalla casa editrice pontina, il panel, riguardo il “Parlare e scrivere di sport sul digitale con prospettive e tendenze della comunicazione sportiva post Covid”.

Si parla di imprese dei campioni, ma anche delle vicende dei grandi sconfitti. Tanti ospiti, da Francesco Pannofino a Simone Pianegiani, da Jarno Trulli a Roberto Mancini, Nicoletta Romanazzi, Marino Bartoletti, Riccardo Cucchi e molti altri ancora.

Saluti introduttivi di Fabio Luna, presidente CONI Marche, ed un parterre di auterovoli giornalisti, tra cui Franco Bagagna di Rai Sport e rappresentati del mondo dell’editoria sportiva. A moderare il dibattito il professor Giacomo Gistri, docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di Macerata. L’evento si svolgerà in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport Coni Marche.

Venerdì 7 ottobre alle ore 18:30 presso l’Aeneas’ Landing Resort, in via Flacca, a Gaeta, Valerio Iafrate, giornalista Rai, saggista e docente universitario, presenterà “American Icon”, oltre 120 anni di miti e leggende.

Il libro, edito dalla Lab DFG, propone un compendio di storia dello sport a stelle e strisce. La scelta è stata quella della suddivisione della storia sportiva americana in decadi, per concentrarsi su un numero limitato di protagonisti, nei profili di coloro che Valerio Iafrate definisce miti e leggende, che più di ogni altro, o altra, quel decennio hanno caratterizzato. Il risultato è un viaggio affascinante, lungo 121 anni, 13 capitoli e tanti ritratti di atlete ed atleti, donne e uomini che con le loro gesta, il loro esempio, le loro virtù (e qualche difetto) hanno divertito, ispirato e fatto sognare milioni di appassionati.