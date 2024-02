Questa mattina, i Carabinieri di Gaeta sono intervenuti prontamente in Via Indipendenza per spegnere un incendio ai cassonetti della raccolta carta vicino a un supermercato.

Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state rapidamente domate, evitando rischi per i residenti. Indagini in corso per scoprire le cause dell’incidente.