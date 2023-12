Gaeta: “Verso il 2024 in allegria” con le associazioni del territorio

Una giornata con le associazioni del territorio di Gaeta che si occupano di inclusione e disabilità, per condividere momenti di gioia e spensieratezza. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con le Associazioni Overline 2017 e Vivere in una Favola, si è svolta presso il Villaggio incantato di Babbo Natale, e ha visto tra i protagonisti circa un centinaio tra ragazzi, educatori e famiglie.

«Ringrazio tutti i partecipanti – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese -, le Associazioni Overline 2017 e Vivere in una Favola per la loro ospitalità, e l’Assessore Gianna Conte per l’organizzazione di questa bellissima iniziativa, che spero si possa ripetere in futuro. L’Amministrazione comunale sarà sempre vicino a tutti i volontari, i genitori, le associazioni che si occupano di inclusione e disabilità, per l’importante ruolo che svolgono quotidianamente, perché con il loro impegno riescono a trasformare la società, grazie a tanto amore e passione, mettendo in primo piano emozioni, cuore e sogni, in un luogo migliore».

«La parola chiave – aggiunge l’Assessore Gianna Conte – che voglio sottolineare in questa bellissima giornata è condivisione. Condivisione di momenti di gioia in cui poter stare insieme, nel periodo delle festività, grazie alla collaborazione con le associazioni Overline 2017 e Vivere in una Favola, che ci hanno ospitati e ringrazio vivamente, così come voglio ringraziare il Sindaco, l’intera Amministrazione comunale e tutte le associazioni del territorio che hanno accolto il nostro invito e partecipato all’iniziativa».