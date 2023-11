I carabinieri della Tenenza CC di Gaeta hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza di carcerazione, per un pena residua di 10 mesi di detenzione domiciliare nei confronti di un 49enne residente in provincia di Milano, ma di fatto domiciliato a Gaeta, per il reato di violenza privata continuata.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione, dove restera’ fino allo scadere dei termini previsti dall’ordinanza.