Gaeta, ruba bottiglie di alcolici al Conad: denunciato dalla polizia

Ha rubato 10 bottiglie di alcolici al Conad di Gaeta ma è finito nei guai un classe 1991 georgiano fermato dalla polizia di Gaeta. In particolare gli operatori della Squadra Volante, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, venivano inviati presso il supermercato Conad di via Lungomare Caboto in quanto era stato segnalato, attraverso il numero di emergenza 112 NUE, un soggetto intento ad asportare merce dagli scaffali. L’uomo, aveva trafugato, occultandole all’interno di uno zainetto, 10 bottiglie di alcolici senza pagare il corrispettivo ed era stato prontamente bloccato, subito dopo le casse, dagli stessi Operatori di Polizia intervenuti sul posto e dal personale del supermercato.

Pertanto, Alla luce delle risultanze investigative emerse, acquisita la querela del direttore del supermercato, L’E. D. veniva deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato.