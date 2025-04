Gaia Stella, la 20enne di Sermoneta conquista l’oro all’European Cup Junior di Judo

Si chiama Gaia Stella, è di Sermoneta ed è la medaglia d’oro di judo all’European Cup Juniores di Judo. La 20enne, promessa delle arti marziali e già campionessa italiana in carica, brilla ancora una volta a livello internazionale nella categoria -52kg, battendo le avversarie di Ungheria, Olanda, Francia e Austria, prima di sconfiggere in finale anche la spagnola Odalis Santiago Santana.

Un risultato importantissimo dunque per una giovane eccellenza pontina, anche volontaria del Servizio Civile Universale al Comune di Sermoneta, dove proprio questa mattina è stata ricevuta dall’amministrazione per congratularsi con lei. “Gaia è un esempio di serietà, tenacia e dedizione”, ha detto il sindaco Giuseppina Giovannoli, “che sta ottenendo risultati strabilianti, grazie naturalmente ai suoi allenatori e alla famiglia che le è sempre vicina e la sostiene in ogni modo”.

“Siamo orgogliosi di avere una nostra concittadina che sta costruendo la sua carriera e sta preparando l’Europeo di settembre e il mondiale di ottobre”, ha aggiunto il consigliere delegato allo sport Mauro Lorenzo Mariotti.