Galà Spettacolo di danza e ginnastica, un successo nel cuore di Latina

Un successo per il “Galà Spettacolo” di danza e ginnastica che si è tenuto nel cuore di Latina nella serata di sabato 26 luglio. A partire dalle ore 20:00, la BIP Arena di Piazza del Popolo di Latina, che fino ad ora aveva ospitato il grande basket, è stata il palcoscenico di un evento dedicato all’arte in tutte le sue forme, tra musica e colori della danza e della ginnastica.

Organizzata dall’associazione “Gli Amici del Basket” ed OPES Comitato Provinciale di Latina, la manifestazione ha riscosso un enorme successo di partecipazione e di pubblico ed è stata un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della bellezza e del talento, in una cornice suggestiva e coinvolgente. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio della Regione Lazio e il supporto del Comune di Latina, a conferma dell’importanza culturale e sociale della manifestazione.

“Si è concluso un mese straordinario in Piazza del Popolo, con un Galà Spettacolo che ha unito danza, ginnastica, musica e intrattenimento – dichiara il Sindaco di Latina Matilde Celentano – Un grande grazie a OPES per l’organizzazione dell’evento conclusivo, alle scuole di danza e ginnastica che si sono esibite con passione ed energia, e a chi ha reso possibile questa serata indimenticabile: Alessandro Marfisi, Davide Fioriello e Daniele Valerio. Un ringraziamento speciale a Massimo Passamonti, presidente di Amici del Basket, che insieme al Comune di Latina ha reso possibile un mese di appuntamenti che hanno animato il centro della nostra città, portando sport, socialità e partecipazione. Concludiamo nel segno dell’eleganza e della bellezza, con la consapevolezza che quando si uniscono energie positive e voglia di fare, Latina sa offrire il meglio di sé”.

Grazie alle numerose realtà artistiche del territorio abbiamo assistito ad un vero e proprio viaggio tra le emozioni, che ha coinvolto tra applausi e consensi, spettatori di tutte le età e dove lo spettacolo è diventato protagonista della città.

“Questa è una grande pagina di sport per la città di Latina – commenta Massimo Passamonti presidente della asd Gli Amici del Basket – Dopo un mese intenso di attività a cominciare dal Basket in Piazza e proseguendo con Padel, Pallavolo e Calcio, abbiamo chiuso le attività della BIP Arena con danza e ginnastica, offrendo a tutta la comunità un’offerta variegata di sport. L’impegno del II Trofeo Città di Latina – sottolinea Passamonti – ha rafforzato il senso di comunità, promuovendo uno stile di vita sano e attivo, valorizzando gli spazi pubblici. Nonostante gli sforzi organizzativi, la soddisfazione di aver coinvolto tante persone e di aver contribuito al benessere collettivo ripaga ampiamente il nostro lavoro, alimentando la passione per lo sport e il desiderio di continuare a crescere insieme per la nostra città”.

“Dopo l’enorme successo del II Trofeo Città di Latina Basket in Piazza, siamo felici di aver contribuito ad animare la BIP Arena di Piazza del Popolo con tutti i colori e la magia del Galà Spettacolo di danza e ginnastica – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Questo evento ha rappresentato un momento speciale per tutta la comunità, un’occasione per valorizzare il talento dei nostri giovani atleti e appassionati e per condividere insieme la passione per lo sport e l’arte del movimento. Ringraziamo tutti i partecipanti, gli allenatori e gli addetti ai lavori che hanno reso possibile questo evento”.

Si ringraziano tutti gli allievi, gli insegnanti e le famiglie delle scuole accorse al Galà Spettacolo tra cui: Blue Twirling, MB Dance School, Latina Ginnastica, Accademia Sonia Onelli, Centro Danza Don Bosco, Ritmica Latina, Jungle Family, Dance Lab, Dance Project, VRG Rythmikis Latina, Studio Dance, Centro Ginnastica Pontino, Magici Eventi.