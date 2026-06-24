Galleria Tempio di Giove, riaperta al traffico la carreggiata nord

Con un ritardo di circa tre anni rispetto alla tabella di marcia, è stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione nord della Galleria Tempio di Giove, lungo l’Appia a Terracina. Si tratta di una riapertura parziale nell’ambito del più ampio intervento di adeguamento del traforo agli standard di sicurezza europei, un’opera dal valore complessivo di 75 milioni di euro. Per la stagione estiva sarà garantita la circolazione attraverso entrambe le canne della galleria, una misura attesa per ridurre i disagi lungo uno dei principali collegamenti del litorale pontino.

La riapertura – come riporta anche LazioTv – consentirà il transito tra giugno e settembre, mentre successivamente la carreggiata nord sarà utilizzata a doppio senso di marcia per permettere la prosecuzione dei lavori nella canna sud, che verrà temporaneamente chiusa. La possibilità di riaprire entrambe le carreggiate durante il periodo estivo era stata annunciata nei mesi scorsi al termine di una seduta della VI Commissione regionale.

Gli interventi eseguiti hanno riguardato il consolidamento del rivestimento in calcestruzzo lungo la volta e le pareti del tunnel, oltre alla realizzazione dei sistemi di impermeabilizzazione e di raccolta e smaltimento delle acque. Secondo Anas, le nuove tecnologie installate consentiranno anche una significativa riduzione dei consumi energetici, con un risparmio stimato intorno al 50%, migliorando al tempo stesso gli standard di sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura.