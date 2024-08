Gambiano dà di matto a Scauri e aggredisce i passanti: arrestato

Un uomo classe 2004, originario del Gambia e richiedente protezione internazionale, è stato arrestato in flagranza di reato a Scauri per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto quando il giovane, in evidente stato di escandescenza, ha aggredito alcuni passanti in una traversa del lungomare. Tra le vittime, un anziano colpito alla testa, che ha riportato lesioni e ha necessitato di cure presso il pronto soccorso di Formia.

L’allarme è stato dato dai residenti e turisti presenti, che hanno prontamente contattato il numero di emergenza 112. Una pattuglia dei Carabinieri di Scauri è intervenuta immediatamente, riuscendo a evitare conseguenze peggiori. Tuttavia, alla vista dei militari, il giovane ha reagito violentemente, ferendo lievemente alcuni di loro.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino, è stato trasferito nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo.