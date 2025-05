Sarebbe stato gambizzato nella notte a Fondi il 40enne che questa mattina è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti con una ferita d’arma da fuoco ad una gamba.

Ancora poco chiara la dinamica dei fatti, con gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Latina che hanno avviato i primi accertamenti per cercare di ricostruire quanto esattamente accaduto. Al momento non emergono particolari dettagli su cause o possibili responsabili.