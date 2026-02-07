Garante Animali, Ranaldi(PerLatina2032):”Una conquista per la città”

“Si tratta di una conquista civile importante per Latina: prendersi cura degli animali ci mette all’avanguardia tra le città che mettono il benessere animale al centro dell’azione”. Si è espresso così Nazzareno Ranaldi, consigliere d’opposizione di PerLatina2032, all’indomani dell’approvazione all’unanimità in Commissione Attività produttive della proposta di aggiornamento del Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali. Il provvedimento prevede ora l’istituzione del Garante dei Diritti degli Animali e l’avvio dello Sportello Animali.

“È un risultato importante da parte dell’opposizione aver presentato la mozione che istituisce il Garante per i diritti degli animali e aggiorna il regolamento. La proposta è stata votata all’unanimità in Commissione, grazie anche alla collaborazione delle associazioni animaliste e la Asl”, ha continuato Ranaldi, firmatario della mozione discussa in Consiglio lo scorso luglio 2025 e passata anche allora con il voto a favore di tutti i consiglieri. “Il prossimo passaggio sarà l’approvazione in Consiglio comunale e poi l’attivazione della procedura per l’individuazione e la nomina del Garante. In questo modo, sarà possibile promuovere l’adozione degli animali presenti nel canile comunale, le campagne di sterilizzazione, occuparsi dei maltrattamenti degli animali, gestire le segnalazioni dei cittadini, prossimi compiti di questa figura. Un ringraziamento va alla Commissione Attività produttive e alla Presidente Simona Mulè, insieme ai volontari, per il raggiungimento di questo primo risultato”, ha concluso Ranaldi.

Come già istituito in molti Comuni e Regioni in Italia, il Garante per la tutela dei diritti degli animali è una figura istituzionale che tutela il benessere e i diritti degli animali: ha il compito di monitorare la situazione degli animali, ricevere segnalazioni di maltrattamenti o violazioni, denunciare alle autorità competenti gli eventuali casi di preoccupazione, e promuovere iniziative per la loro vita quotidiana.

Nella mozione, Ranaldi ricordava che “il Comune di Latina ha approvato con una deliberazione del 4 giugno 2020 il ‘Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali nel territorio’, che è entrato in vigore dal 1° settembre 2020.” Con l’approvazione del provvedimento, “Ora si dovrà tenere conto dell’importanza di promuovere una maggiore collaborazione tra le associazioni di volontariato presenti sul territorio e l’amministrazione comunale, anche al fine di velocizzare gli interventi adottati su segnalazione dei privati cittadini”.

“Quando si parla di tutela degli animali si parla anche di prevenzione, di sensibilizzazione di molte fasce della popolazione con incontri, convegni, conferenze, che rifletta sul valore sociale di aver sempre vicino a sé un animale. Dalle famiglie agli anziani, dai più piccoli agli interventi di pet therapy, gli animali – domestici o che vivano nelle zone protette in natura – sono con noi in questa società e ci aiutano ad affrontare fragilità e preoccupazioni, come momenti di sollievo e felicità. È un dovere della cittadinanza pensare anche a loro”, ha dichiarato Ranaldi.