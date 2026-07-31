Garigliano, dalla Provincia 10mila euro per ripulire la foce dai rifiuti

Con uno stanziamento straordinario di 10 mila euro a favore del Comune di Minturno per la realizzazione degli interventi di pulizia, rimozione e smaltimento dei rifiuti accumulati sulla spiaggia in corrispondenza della foce del fiume Garigliano, la Provincia si attiva per la salvaguardia del territorio e la tutela dell’ambiente.

Il contributo, disposto dal Settore Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile della Provincia, consentirà di ripristinare le condizioni ambientali dell’area, restituire piena fruibilità alla spiaggia e garantire la sicurezza della navigazione, compromesse dall’accumulo di ingenti quantità di materiali plastici, residui lignei e altri rifiuti trasportati dalle piene del fiume e dalle recenti mareggiate.

L’intervento nasce a seguito della segnalazione trasmessa dal Comune di Minturno, che ha recepito la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Delegazione di Spiaggia di Scauri, con la quale veniva evidenziata la presenza dei rifiuti presso la foce del Garigliano e la necessità di procedere con urgenza alla loro rimozione. La permanenza dei materiali, oltre a compromettere il decoro e l’equilibrio dell’ecosistema costiero, rappresenta infatti un potenziale rischio per la sicurezza della navigazione, con la possibilità che i detriti vengano nuovamente trascinati in mare dalle mareggiate.

Il presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Con questo provvedimento la Provincia interviene in maniera concreta per risolvere una criticità che interessa un’area di grande valore ambientale e strategico per il nostro territorio. La tutela dell’ambiente, la sicurezza della navigazione e la valorizzazione delle nostre risorse naturali rappresentano priorità che guidano costantemente l’azione dell’Amministrazione provinciale. Attraverso questo contributo sosteniamo il Comune di Minturno nella realizzazione di un intervento straordinario che va oltre le ordinarie attività manutentive e che risponde a un’esigenza segnalata dagli enti competenti. Ringrazio gli uffici della Provincia per il lavoro svolto e tutte le istituzioni che hanno collaborato affinché si potesse dare una risposta tempestiva ed efficace”.