Garra, carattere e l’eurogol di Bocic: il Latina supera il Potenza ed è salvo

Una squadra solida, attenta e cattiva, con la fame di un allenatore che in due settimane si è preso una salvezza da considerarsi in gran parte sua. Oggi nella gara con il Potenza al Francioni si è visto questo e si è visto soprattutto un Latina ad immagine e somiglianza del ‘colonnello’ Alessandro Bruno. I nerazzurri soffrono quando c’è da soffrire, lottano e sono bravi nel finale, anche grazie all’eurogol di Bocic, a trovare un successo che vuol dire permanenza aritmetica in C per il quinto anno consecutivo.

Cronaca

Il primo squillo del match è di matrice ospite, con Carturano che dai 30 metri prova ad impensierire Zacchi. All’11esimo è sempre il Potenza a rendersi pericoloso, trovando in fuorigioco un gol annullato poi dal guardalinee. Due minuti dopo ancora Potenza pericoloso con Carturano, che servito in area sia murare il tiro dall’intervento miracoloso di Marenco. Da lì in poi cambia qualcosa nelle corde del Latina che va vicino al gol del vantaggio. Al 18esimo servito in profondità Ciko che di testa anticipa Alastra ma la palla finisce sul palo con Ekuban che non riesce a spingere in rete. Al 21esimo ancora Latina. E’ improta a suonare la carica. Il numero 93 nerazzurro recupera palla sulla trequarti provando a involarsi verso la porta, il suo tiro però è bloccato dalla difesa. Le squadra difendono bene e la partita poi scivola via, fino al fischio dell’intervallo, senza particolari sussulti. Nel secondo parziale di gara, iniziato con i cori della Curva Nord entrata con 45min di ritardo, il match segue lo stesso filo con le due squadre ordinate e attente pronte a sfruttare un minimo errore avversario per punire. Una gara sporca, lottata che va avanti fino al 87esimo, quanto per un fallo di reazione il signor Ramondino di Palermo espelle Schimmenti. Due minuti dopo è Bocic a regalare il gol che vale la salvezza al Latina. Il serbo calcia a giro dalla trequarti scatenando l’urlo di gioia del popolo nerazzurro.

Tabellino

Latina Calcio 1932 1 – 0 Potenza

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Ercolano, Vona E., Rapisarda, Ciko, Ndoj (90’ + 6’ Gatto), Riccardi (90’ + 6’ Mastroianni), Marenco, Petermann, Ekuban (72’ Bocic), Improta (84’ Saccani). A disposizione: Pannozzo, Basti, Zuppel, De Marchi, Polletta, Scravaglieri, Ciciretti. Allenatore: Bruno.

Potenza (4-3-3): Alastra, Ferro (67’ Ghisolfi), Castorani, Caturano, Rillo, Verrengia, Erradi (59’ Siatounis), Bachini, Petrungaro (73’ Mazzeo), Novella (74’ Riggio), Rosafio (59’ Schimmenti). A disposizione: Galiano, Milesi, Selleri, Valisena, Burgio. Allenatore: De Giorgio.

Arbitro dell’incontro: Marco Ramondino di Palermo.

Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone e Ilario Montanelli di Lecco.

Quarto uomo: Sabatino Ambrosino di Nola.

Marcatori: 89’ Bocic (L)

Ammoniti: 28’ Castorani (P), 45’ + 1’ Improta (L)

Espulsi: 87’ Schimmenti (P)

Recuperi: 1’ pt. 7’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 4 Potenza 4

Note: Spettatori totali 1921 compresi 894 abbonati e 37 ospiti.