GDF Latina: Sequestrati oltre 100 litri di cocaina liquida e materiale per la raffinazione

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, intensificando i controlli contro la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, hanno sequestrato oltre 100 litri di liquido contenente cocaina. L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Terracina, ha portato al rinvenimento di oltre 250 taniche nascoste in un casolare a Pontinia, insieme a materiali per il confezionamento e oltre 1000 litri di solventi chimici per la raffinazione della cocaina. Il proprietario dello stabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L’operazione sottolinea l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della società.