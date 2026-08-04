GDF sulle Isole: sequestrati 45 grammi di hashish, 16 segnalazioni

Prosegue l’attività di controllo della Guardia di Finanza sulle isole di Ponza e Ventotene, con un dispositivo rafforzato in vista del periodo di maggiore afflusso turistico. L’operazione, condotta dai militari delle locali Tenenze, dal Gruppo di Formia e dalla Sezione Operativa Navale di Gaeta del R.O.A.N. di Civitavecchia, ha interessato sia il territorio sia lo specchio acqueo del sud pontino.

Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli, intensificati durante il primo weekend di agosto nelle aree maggiormente frequentate dai turisti e nel porto di imbarco di Formia, hanno portato alla segnalazione alle Prefetture competenti di 16 persone e al sequestro di circa 45 grammi di hashish, grazie anche al supporto delle unità cinofile.

Sul fronte della sicurezza economica, le Fiamme Gialle hanno effettuato verifiche nei confronti di diverse attività commerciali operanti nei settori alberghiero, della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell’abbigliamento e del noleggio da diporto. Nel corso degli accertamenti sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un’attività di noleggio nautico.

I controlli hanno riguardato anche la regolarità dei canoni concessori, con una ricognizione su importi, scadenze e aggiornamenti delle autorizzazioni.

Importante anche l’attività svolta in mare dalle unità navali della Guardia di Finanza, impegnate nel servizio di “polizia del mare” nelle acque delle Isole Pontine e lungo il litorale del sud pontino. Complessivamente sono state controllate 80 imbarcazioni e identificate 270 persone. Le verifiche hanno consentito di rilevare diverse irregolarità, con sanzioni amministrative complessive per circa 66mila euro.