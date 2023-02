GENERAZIONE ’73, campioni di mezzo secolo in libreria dal 24 febbraio

Dal 24 febbraio anche nelle librerie GENERAZIONE ’73, edito dalla Lab DFG. Lo scrittore Paquito Catanzaro racconta la vita sportiva di grandi calciatori ed allenatori, ed anche di altri meno noti, tutti nati nel 1973. Storie nate da interviste ai diretti interessati, oppure i loro allenatori, ma anche da esperienze di giornalisti vissute in prima persona con alcuni dei protagonisti. La generazione ’73 ha visto giocatori vincere Campionati Mondiali e Palloni d’oro, come Fabio Cannavaro o Roberto Carlos. Figli d’arte come Carlo Cudicini ed anvira Edgar Davids, Marco Delvecchio, così come Gennaro Iezzo ed Alessio Scarpi. Nel libro hanno tutti due cose in comune, l’aver giocato anche solamente un minuto in Serie A e l’anno di nascita. Tra le voci narranti quelle di Davide Nicola e Mark Iuliano, passando per Alessio Scarpi, Gennaro Iezzo, Ottavio Bianchi, Nevio Scala, Serse Cosmi, Giovanni Vavassori, piuttosto che Stefano Bizzotto autore dell’introduzione, Ivan Zazzaroni e Micaela Palmieri.