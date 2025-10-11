Geometri di Latina, insediato il nuovo Consiglio Direttivo: Antonio D’Angelis è il presidente

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Latina, all’esito delle recenti elezioni che hanno visto il confronto tra due liste. A prevalere è stata una sola lista, che ha espresso l’intera composizione del nuovo Consiglio. Il neo presidente è Antonio D’Angelis, affiancato da Alessandro Grammatico (segretario), Marco Ciaraldi (tesoriere), Claudia Laportella (vicepresidente) e dai consiglieri Sergio Barbona, Arcangelo Gavillucci, Alfonso Longobardi, Marco Magali e Marco Veglianti.

Nel suo discorso di insediamento, D’Angelis ha parlato di un momento “speciale” e di un “onore profondo”, ma anche di una responsabilità condivisa. “Non è solo l’inizio di un nuovo mandato – ha dichiarato – è l’avvio di un percorso comune che cammineremo insieme per difendere, sostenere e valorizzare la nostra professione”.

Il presidente ha ringraziato i colleghi eletti per l’impegno durante la campagna elettorale e ha invitato il nuovo consiglio a lavorare in squadra, con unità di intenti, in un periodo di profondi cambiamenti per la categoria. Nel suo intervento ha sottolineato le sfide e le opportunità legate all’innovazione tecnologica – citando strumenti come BIM, GIS, droni, SPID e fascicolo edilizio digitale – che non devono spaventare ma diventare alleati per una professione più moderna e competitiva.

Formazione continua, semplificazione dei rapporti con la PA, trasparenza e vicinanza agli iscritti sono stati indicati come i capisaldi dell’azione del Collegio nei prossimi anni. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani geometri, considerati già parte integrante del presente della professione. Infine, D’Angelis ha ribadito il ruolo sociale del geometra, sempre più centrale nei temi della sicurezza del territorio, della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica. “Con questa squadra e con il vostro sostegno – ha concluso – comincia un mandato concreto, unito e orientato al bene della nostra categoria”.