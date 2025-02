Gestione finanziaria del Comune di Latina, Coletta assolto

La Corte dei Conti ha dichiarato regolare la gestione finanziaria del Comune di Latina per il 2019, disponendo il completo discarico. La vicenda era nata da un rilievo sulla mancata indicazione della partecipazione del Comune al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, ma la Corte ha stabilito che non fosse necessaria, in quanto il modello contabile prevede solo l’inserimento di partecipazioni rappresentate da azioni o strumenti finanziari.

Damiano Coletta ha espresso grande soddisfazione per la decisione, sottolineando: “Accolgo con serenità questa sentenza, che conferma la correttezza del mio operato. Ho sempre agito in buona fede, rispettando le regole e lavorando esclusivamente nell’interesse della comunità di Latina.” La sentenza ha inoltre disposto il rimborso delle spese legali sostenute da Coletta, a carico del Comune di Latina.