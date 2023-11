Gestione sostenibile delle risorse, il doppio convegno di ABC a Ecomondo

Il Comune di Latina e ABC protagonisti a Ecomondo, l’evento internazionale di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale in ambito di circular e green economy che in questi giorni si sta svolgendo alla Fiera di Rimini.

Due i convegni dedicati a Latina che si sono svolti martedì 7 novembre: il primo in Piazza delle Utilities per UTILITALIA dal titolo “Raccolta Differenziata a Latina: Ricerca e Innovazione per una gestione sostenibile delle risorse”; il secondo presso lo stand Sartori Ambiente dal titolo “A Latina si collabora per l’ambiente. La teoria del nudge applicata al mondo del waste”. Sono intervenuti il direttore generale Silvio Ascoli, il presidente Gustavo Giorgi e la vice presidente Angela Verrengia, assenti per motivi istituzionali il sindaco Matilde Celentano e l’Assessore all’Ambiente Franco Addonizio.

“Siamo soddisfatti per aver dato visibilità al Comune di Latina e al lavoro della ABC in un evento così importante e prestigioso che riunisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare – hanno dichiarato il presidente Gustavo Giorgi e la vicepresidente Angela Verrengia – Ecomondo rappresenta un punto di incontro e dialogo tra le principali realtà della green economy e l’attenzione riservata al nostro territorio fa quindi molto piacere”.

“In questi anni abbiamo puntato su innovazione e ricerca avviando importanti collaborazioni con Università e Aziende leader del settore ambientale al fine di garantire un constante miglioramento dei servizi. – ha commentato il direttore generale Silvio Ascoli – Tutto questo attraverso studi e ricerche scientifiche che hanno coinvolto direttamente i cittadini. A Ecomondo abbiamo illustrato dati ed evidenze relativi al progetto scientifico “Un sorriso per l’ambiente” realizzato con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento e Sartori Ambiente. Una ricerca che si è concentrata sulle modalità di conferimento dei rifiuti attraverso metodi premianti con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e incentivare i cittadini a creare abitudini virtuose. La prossima settimana illustreremo il progetto anche a Latina presso il Polo pontino di Sapienza”.

Il convegno “Gestione sostenibile delle risorse. Ricerca, innovazione e qualità” si terrà giovedì 16 novembre, dalle 9:30 alle 13:30, presso la Sala conferenze del CeRSITeS – Centro Ricerche e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile di Sapienza Università di Roma, Polo di Latina, in via XXIV Maggio 7. La conferenza è promossa da ABC e Comune di Latina in collaborazione con Sapienza Dipartimento di Ingegneria del Polo Pontino, Università di Trento Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di Trento, RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, Consorzio ERP ITALIA – European Recycling Platform e Sartori Ambiente.