Gialli, emozioni e commedie: l’Acting Lab torna in scena

Giro di boa per la maratona teatrale dell’Acting Lab, questo weekend il palco del Teatro Fellini di Pontinia ospiterà altri quattro imperdibili spettacoli e un preshow. Si parte venerdì 29 alle ore 21.00con il gruppo Senior e “Il Testamento di Lord Byron”, un giallo psicologico ambientato nell’Inghilterra del 1928. Al centro della storia c’è la potente famiglia del barone Lord Byron, pronta a tutto pur di impossessarsi della sua eredità. Quando il lord scopre il complotto contro di lui, decide di seminare sospetti e mettere tutti l’uno contro l’altro, trasformando la sua dimora in un pericoloso gioco di inganni, segreti e vecchi rancori. Tra ironia, mistero e colpi di scena, lo spettacolo accompagna il pubblico verso un finale sorprendente, dove niente è davvero come appare.

In scena Manuela Mantese, Mario Fieramonti, Monica Massafra, Morena Troisi, Moreno Moscatelli e William Rizzato. Verrà presentato un estratto dell’opera integrale. A seguire salirà sul palco il gruppo Junior 1 di FAP Cisterna di Latina con “L’Oriente Express”, un thriller intenso e ricco di tensione. A bordo di un elegante treno che attraversa l’Europa, tra velluti rossi, champagne e conversazioni sofisticate, un omicidio sconvolge la notte: Lauren Rachette viene trovata morta nella sua cabina, colpita da dodici coltellate. Con il treno fermo sui binari e nessuna possibilità di fuga, tutti i passeggeri diventano sospettati. A indagare è il celebre detective Wladimir Fuarò, mente brillante e ossessiva, chiamato a districarsi tra alibi perfetti, verità nascoste e segreti inquietanti. Sul palco Anastasia Luisa Ciriaci, Christian Sanità, Elisa Vergara, Francesco Collepardi, Gabriella Burca, Ginevra Bonetti, Giorgia Formiconi, Ilenia Sautto, Massimo Mancini e Sara Floridi, con la partecipazione straordinaria diGianluigi Capretti, Ludovica Iazzetta e Manuel Sciscione.

Entrambi gli spettacoli sono diretti da Samantha Centra. Sabato 30 alle ore 21 saliranno sul palco i ragazzi del corso pre-Advanced dell’Acting Lab con lo spettacolo “Ragazzi in affitto”. In scena Riccardo Angioni, Cristian Civerchia, Riccardo Di Cocco, Lorenzo Di Lelio, Matilde Dimarco, Ludovica Ferrandes, Aurora Gheorghita, Asia Maris, Michela Oieni, Giorgia Picardi, Elisa Renzulli, Giada Sarracino, Matteo Scarpinati, Andrea Tasciotti, Eleonora Talone, Giorgia Tramentozzi, Alessio Valenzisi, Eleonora Visentini e Thomas Zanchetta. Lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di giovani artisti squattrinati che cerca di sopravvivere nella New York bohémien di fine anni ’80, tra sogni, amicizie e le ombre lasciate dall’AIDS. La regia è firmata da Simone Finotti. Domenica 31 sarà invece la volta di un doppio appuntamento, sempre diretto da Simone Finotti. Alle 17.30 andrà in scena “Partite”,uno spettacolo tutto al femminile che affronta con ironia, emozione e sincerità il rapporto profondo e complesso tra madri e figlie, cercando di raccontare quanto una donna lasci dentro l’altra attraverso le generazioni. Sul palco Nour Ayari, Marilena Amodeo, Federica Buglione, Samantha Centra, Samantha De Toffoli, Alessia Gallo, Giorgia Peloso e Ilaria Zago. Alle 21.00 il sipario si aprirà invece su “Amici Sconosciuti”, una commedia che parte da una semplice cena tra amici nel fine settimana per trasformarsi in un viaggio tra confessioni, segreti e verità nascoste. Perché anche tra amici storici non tutto viene davvero detto. A raccontarlo saranno Federica Buglione, Marco Campoli, Cristian Carlone, Davide Molino, Chiara Marchetti, Giorgia Mattacchioni, Riccardo Prosperi Porta e Antonio Violetti. La maratona teatrale proseguirà anche il 1° e il 2 giugno con gli ultimi tre spettacoli in programma per la stagione 2026 dell’Acting Lab.