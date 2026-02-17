Giardino di Ninfa, online il calendario 2026: si parte il 21 marzo

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione del Giardino di Ninfa. La Fondazione Roffredo Caetani ha pubblicato il calendario delle aperture 2026 e aperto le prenotazioni online: primo giorno di visite sabato 21 marzo, nel primo weekend di primavera.

Un appuntamento atteso da migliaia di visitatori che ogni anno scelgono Ninfa per immergersi in uno dei giardini più suggestivi al mondo. L’inizio della stagione coincide con il risveglio della natura: le prime fioriture, i colori che tornano ad accendersi e quell’atmosfera sospesa che cambia di settimana in settimana, trasformando il paesaggio con il passare delle stagioni.

Il calendario delle aperture 2026

Le visite saranno possibili esclusivamente su prenotazione attraverso il sito ufficiale www.giardinodininfa.eu.

Marzo: 21, 22, 28, 29

Aprile: 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26

Maggio: 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

Giugno: 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28

Luglio: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31

Agosto: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30

Settembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Ottobre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31

Novembre: 1, 7, 8

Dal 3 luglio al 30 agosto il Giardino sarà visitabile esclusivamente in orario serale, il venerdì, sabato e domenica, con speciali percorsi al tramonto. Due le esperienze tra cui scegliere: “Il Giardino di Ninfa e la flora” e “Il Giardino di Ninfa e le rovine”.

Il 15 agosto è prevista un’apertura straordinaria anche in orario diurno, unica giornata del mese con questa modalità.

Prenotazioni solo online

L’accesso è consentito esclusivamente con prenotazione anticipata sul sito ufficiale. Qui sono disponibili tutte le informazioni su modalità di visita, orari e percorsi.

Non solo Ninfa

Attraverso lo stesso portale è possibile organizzare anche la visita al Castello Caetani e al Parco Pantanello, altri luoghi simbolo legati alla storia dei Caetani.

Con la pubblicazione del calendario 2026 si apre ufficialmente una nuova stagione di bellezza, tra natura, storia e silenzi che raccontano secoli. Ninfa è pronta a riaprire i cancelli: la primavera può cominciare.