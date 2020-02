Gina Cetrone presenta ricorso al Riesame e chiede la scarcerazione

Gina Cetrone, candidata alle elezioni comunali di Terracina nel 2016 e nota imprenditrice dell’olio, ha presentato ricorso al Riesame per chiedere la scarcerazione. In manette dopo l’operazione Scheggia aveva risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari dichiarandosi innocente, anzi ha spiegato di essere lei una delle vittime di Agostino Riccardo.

Il pentito ha ricostruito l’estorsione all’imprenditore abruzzese in maniera completamente diversa, spiegando di essere stato chiamato dalla Cetrone per minacciarlo. Dichiarazioni che hanno trovato riscontro – come per quelle relative ai manifesti elettorali affidati al clan Di Silvio – in quelle del secondo pentito pontino Renato Pugliese, e in larga parte in quelle della vittima.

L’avvocato della Cetrone, Lorenzo Magnarelli, ha presentato ricorso al Riesame per chiedere la scarcerazione della sua assistita, o in alternativa una misura meno afflittiva. Si attende la decisione del gip di Latina sulla stessa richiesta.

