Ginnastica Pontina, arriva la promozione in Serie B

E’ arrivato il ripescaggio e la possibilità per la squadra di ginnastica artistica maschile, della Ginnastica Pontina, del coach Marco Brignone di prendere parte ai play off in calendario nel settimana a Firenze per promozione della squadra. Nella splendida cornice di Palazzo Wanny, un impianto sportivo all’avanguardia alle porte della città, i ginnasti pontini si sono presentati non certamente favoriti dai pronostici: salire sul podio e conquistare la promozione nel campionato cadetto sarebbe stata un’impresa per Emanuele Mastrostefano,

Riccardo Rossi, Emanuele Anzovino, Leonardo Leonti e Simone Mazzocchini. Nella città del giglio la gara è partita tutta in salita per i ginnasti giallo/viola autori di numerose cadute al cavallo con maniglie ad eccezione di Rossi che ha dimostrato ancora una volta di essere un vero specialista a questo attrezzo. Attrezzo dopo attrezzo la squadra è venuta fuori con punte di eccellenze di Mazzocchini al volteggio, Anzovino agli anelli e Mastrostefano alle parallele. Ancora prima dell’ultima rotazione, il corpo libero, il team pontino era però fuori dal podio. E poi il tanto atteso sorpasso con due prove straordinarie di Leonti e Mazzocchini. Per un decimo, il Centro Ginnastica Pontino centra il terzo posto e contestualmente la possibilità di partecipare nel 2025 nel campionato nazionale di serie B.

Sugli spalti è esplosa la gioia dei sostenitori della squadra pontina, capitanati dalla dirigente societaria Elisa Sellan, per un risultato che vede il Centro Ginnastica Pontino entrare nel suo primo anno di vita nell’olimpo delle migliori squadre di ginnastica artistica maschile d’Italia.