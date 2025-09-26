Giochi della Gentilezza protagonisti in Piazza del Popolo

Si sono tenuti questa mattina, alla presenza dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato e dell’assessore all’Istruzione Francesca Tesone, i Giochi della Gentilezza. L’appuntamento, che rientra all’interno della Settimana Europea dello Sport, ha coinvolto gli studenti delle scuole dell’infanzia del territorio. I bambini si sono cimentati nelle discipline sportive con stand presenti all’interno del Villaggio Europeo dello Sport, come ad esempio il rugby o la musica propedeutica e hanno potuto fare giochi come il bowling delle parole gentili e il dado della gentilezza.

“L’obiettivo dei Giochi d ella Gentilezza – afferma l’assessore Andrea Chiarato – è quello di promuovere buone pratiche relazionali attraverso il gioco e la partecipazione attiva dei più piccoli. L’evento, che ha visto una grande partecipazione, si è svolto nel cuore della nostra città, unendo i valori educativi del movimento sportivo a quelli della gentilezza e del rispetto reciproco”.

“Ringrazio i docenti delle scuole dell’infanzia Le Ferriere, Borgo Grappa e San Marco – dichiara l’assessore Francesca Tesone – che hanno aderito e hanno permesso ai bambini di vivere una splendida mattinata all’insegna della gentilezza e dello sport, nonché le famiglie che hanno partecipato all’evento. Coinvolgere i più piccoli ci permette di seminare fin da subito quei valori fondamentali che rendono la nostra comunità unita e accogliente. È stata un’occasione per celebrare il gioco come strumento educativo e per promuovere una cultura della gentilezza che parte dai più piccoli, ma parla a tutta la cittadinanza”.

Ai bambini è stata consegnata una medaglia e un attestato, come ricordo della giornata. Al termine dell’evento si è tenuta la presentazione del libro “Sport City – La Repubblica del Movimento” di Paolo Di Caro e Fabio Pagliara, con prefazione del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi della casa editrice Lab Dfg.