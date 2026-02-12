Giochi di Carnevale tossici a Formia: maxi sequestro e multa da 26mila euro

Con l’arrivo dei giorni clou del Carnevale si alza la guardia sulla sicurezza dei prodotti in vendita nel sud pontino. I finanzieri del gruppo di Formia hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto della vendita di merce non a norma, sequestrando oltre 250 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini, in particolare dei più piccoli.

L’operazione è scattata a seguito di un’attenta attività di monitoraggio e analisi dei dati, incrociata con i riscontri sul territorio. Il controllo si è concentrato su un emporio gestito da un cittadino di origine sinica nel comune di Formia.

Sugli scaffali i militari hanno individuato una vasta gamma di articoli carnevaleschi tra cui maschere, decorazioni, giochi e oggettistica varia privi delle indicazioni minime di sicurezza.

Il materiale sequestrato è risultato non conforme alla normativa nazionale ed europea. Le principali violazioni riscontrate sono state: Prodotti importati senza i necessari controlli di filiera; mancanza di indicazioni su nome, ragione sociale, marchio e sede legale dell’importatore o produttore e l’assenza di queste informazioni impedisce di verificare che i materiali utilizzati non siano tossici o infiammabili.

Per il titolare dell’attività è scattata immediatamente la segnalazione alle autorità competenti. Oltre al sequestro della merce, è stata elevata una sanzione amministrativa che può arrivare a un importo massimo di circa 26.000 euro.

L’attività della guardia di finanza di Latina proseguirà per tutto il periodo dei festeggiamenti, con l’obiettivo di assicurare che il Carnevale resti una festa sicura per tutte le famiglie del territorio.