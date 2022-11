Giochi Scolastici Opes, al via il progetto in sette comuni della provincia

Tornano i “Giochi Scolastici Opes”, e lo fanno in grande coinvolgendo ben sette differenti comuni della provincia di Latina.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, i “Giochi Scolastici Opes” sono pronti a tornare in campo al cospetto delle scuole secondarie di primo grado della Provincia di Latina. Archiviata l’edizione sperimentale del 2018 che ha coinvolto tantissimi studenti degli istituti del Comune di Latina in numerose discipline sportive ed una seconda edizione nel 2019 che ha esteso il progetto a tutta la provincia, Opes consolida questa formula vincente per potenziare lo sport all’interno delle scuole.

I Giochi Scolastici Opes riaprono i battenti con un grande risultato. Sono infatti sette i Comuni che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa tra cui: il Comune di Latina, Comune di Fondi, Comune di San Felice Circeo, Comune di Terracina, Comune di Formia, Comune di Ventotene ed il Comune di Cisterna. Sono tutti pronti a mettersi in gioco con un totale di quattordici istituti, che hanno scelto di affidare ai Giochi Scolastici il compito di portare un surplus di sport e divertimento tra i loro alunni.

“I Giochi Scolastici Opes rappresentano un ambizioso progetto dalla forte valenza educativa – commenta il Segretario Generale Opes Davide Fioriello – Lo sport è da sempre fonte di istruzione e disciplina, specialmente se potenziato nella delicata fascia di età dello sviluppo. Sono certo che anche questa edizione, che sta coinvolgendo un numero considerevole di comuni di tutta la provincia, riuscirà ad appassionare tanti ragazzi grazie all’impegno messo in campo dal Comitato Provinciale Opes Latina al servizio degli istituti. Uno dei principali obiettivi di Opes – aggiunge Fioriello – è sempre stato quello di potenziare, partendo proprio dai giovani, l’offerta sportiva che andrà di pari passo con l’ingresso in una società ricca di valori condivisi”.

Per la nuova stagione scolastica dunque, il Comitato Provinciale OPES Latina sceglie ancora una volta di essere parte attiva nel ruolo di promotore dello sport, laddove si concentra la formazione degli uomini del domani, ovvero le scuole. Lo fa attraverso i Giochi Scolastici Opes, una vera e propria proposta formativa in ambito sportivo che darà modo, grazie al supporto di coach qualificati, di dar vita ad un campionato tra Istituti scolastici con il fine di promuovere la pratica e l’educazione sportiva. Il progetto è patrocinato da Provincia di Latina, Comune di Latina, del Comune di Fondi ed è promosso da Città Sport e Cultura.

“Siamo pronti a ripartire ed offrire un concreto supporto al mondo scolastico – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Negli anni sono molti i docenti che hanno apprezzato l’operato svolto e tanti gli studenti coinvolti che con passione si sono adoperati nei tornei tra istituti. Ci auguriamo che anche questa edizione possa accendere i riflettori sul mondo dello sport e sulle sane abitudini tra i giovani. Ci tengo a ringraziare gli sponsor ufficiali che seguono Opes durante la stagione e quindi anche nei giochi che ci accingiamo a realizzare, Bianchi Assicurazioni, Stratego, Alvi Distributori Automatici, Ibms Design, Autoitalia, Autoeuropa e Net in Progress ed inoltre i partner dell’iniziativa Sport85 e Centro Sportivo Going”.

Gli istituti che si cimenteranno con tantissimi alunni nelle prove di cinque differenti discipline ed in lizza per il titolo 2022/23 sono: l’Aldo Manuzio di Latina Scalo, la Garibaldi di Fondi, la Leonardo Da Vinci di San Felice Circeo, la Don Milani di Terracina, l’A. Volta di Latina, la G. Giuliano di Latina, la Dante Alighieri di Formia-Ventotene, l’Amante di Fondi, la Milani di Fondi, la Monda-Volpi di Cisterna, la Don Milani di Latina, la Da Vinci/Rodari di Latina, la Leoni Caetani di Cisterna e l’IC Statale nr. 12 Borgo Faiti. I ragazzi, saranno i diretti protagonisti di tornei che concorreranno ad una crescita non solo in termini sportivi, ma anche umani e sociali. Vista la corposa partecipazione, gli incontri sanno suddivisi in gironi divisi tra Latina, nord e sud pontino.

Le discipline proposte per questa 3° edizione sono Volley M/F, Pallacanestro M/F, Calcio A5 M/F, Atletica M/F, Dama M/F. La squadra rappresentativa di ogni istituto si andrà a commisurare con le squadre delle altre scuole in competizione tramite prove a punteggio. Tutto ciò rappresenterà tra l’altro, una concreta opportunità per costruire un team di lavoro, che diverrà a seguito dei vari allenamenti, pronto anche ad affrontare i Campionati Studenteschi nell’eventualità l’istituto decidesse di entrarne a far parte. Sarebbe infatti importante sfruttare la preparazione fisica dei Giochi Scolastici OPES a lungo termine, in un’ottica di proseguimento delle attività dell’istituto in ambito sportivo.

I “Giochi Scolastici Opes” partiranno ufficialmente il prossimo giovedì 24 novembre 2022 a Fondi, con le prove di atletica del sud pontino. È possibile seguire lo sviluppo delle attività sul sito e sui canali social di Opes Latina.