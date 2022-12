Giochi Scolastici Opes, ecco i finalisti provinciali

Si sfideranno nelle finali di gennaio gli studenti protagonisti dei Giochi Scolastici Opes che hanno avuto la meglio nei gironi eliminatori delle scorse settimane.

Ancora un’altra settimana intensa ha coinvolto i giovani studenti della provincia di Latina nel progetto dei Giochi Scolastici Opes. Dopo i passati appuntamenti con l’atletica, che ha già visto eleggere i campioni provinciali e con le prove eliminatorie di volley, basket, calcio a5 e dama, si conclude oggi il calendario delle fasi eliminatorie disputate nei campi della provincia di Latina.

Ricordiamo che sono sette i Comuni che hanno aderito all’iniziativa tra cui: il Comune di Latina, Comune di Fondi, Comune di San Felice Circeo, Comune di Terracina, Comune di Formia, Comune di Ventotene ed il Comune di Cisterna. Tutti si stanno mettendo in gioco per un totale di quattordici istituti secondari di primo grado, che hanno scelto di affidare ai Giochi Scolastici il compito di portare un surplus di sport e divertimento tra i loro alunni. Vista la corposa partecipazione, gli incontri sono stati suddivisi in gironi divisi tra Latina, nord e sud pontino e sono partiti lo scorso giovedì 24 novembre 2022 a Fondi.

“Tanti sono gli appuntamenti vissuti ad oggi insieme ai ragazzi degli Istituti – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – abbiamo accolto con piacere un forte spirito di squadra e tanta voglia di mettersi in gioco. In molti casi, oltre a preparare gli alunni in vista dei campionati studenteschi, il progetto sta avendo la funzione di canalizzare i giovani verso la disciplina, grazie al supporto dei coach presenti, potendo così sfruttare le potenzialità emerse dai Giochi Opes verso la pratica vera e propria delle attività. Appuntamento a gennaio con le finali provinciali che eleggeranno i campioni di ogni disciplina, anche se in fondo, per le prove ed il coraggio messo in campo, sono tutti dei veri campioni”.

Ecco tutte le attività che hanno chiuso l’ultima settimana di eliminatorie dei Giochi Scolastici Opes, eleggendo i finalisti di ogni disciplina.

Lo scorso 13 dicembre a Fondi, presso la Tensostruttura “A. Iacuele” Via P. Gobetti, si sono tenuti gli incontri di basket maschile e femminile del sud pontino, valevoli per le qualificazioni alle finali provinciali. Tanti i ragazzi degli istituti secondari di primo grado coinvolti nell’iniziativa Opes. L’Istituto Garibaldi di Fondi vola dritto in finale per entrambe le categorie, maschile e femminile. Seconda classificata l’Amante di Fondi. Tutti gli appuntamenti del sud pontino, sono stati coordinati dall’assessore Fabrizio Macaro con il supporto tecnico del coach Michele Guida.

Il 14 dicembre a Latina, in campo per le eliminatorie di volley maschile. I ragazzi si sono sfidati decretando chi rappresenterà Latina alle finali provinciali contro nord e sud pontino. L’evento è stato realizzato nella palestra della scuola elementare Caetani dell’Istituto Comprensivo Aldo Manuzio con il supporto organizzativo della ASD Latina Scalo Volley di Sonia Caldon e arbitraggio di Giovanni Andreotti. Prima classificata Da Vinci Rodari Latina che andrà in finale. Seconda la Da Vinci San Felice Circeo e terza la Borgo Faiti.

Ancora a Fondi il 15 dicembre con il volley femminile presso la Tensostruttura “A. Iacuele” Via P. Gobetti. In campo sono scese la scuola Alighieri Formia, l’Amante Fondi, Alighieri Formia e Garibaldi Fondi. Dopo dei set molto combattuti, volano in finale le ragazze della Dante Alighieri di Formia.

Si prosegue nel sud pontino con il calcio maschile, sempre a Fondi il 16 dicembre. A darsi battaglia per il posto in finale, sono stati gli Istituti Garibaldi di Fondi, Don Milani di Fondi e Amante Fondi. Si classifica in finale, la scuola Garibaldi Fondi.

Si conclude l’escalation di gare che, sommate a quelle delle scorse settimane, hanno composto l’assetto delle finali provinciali, con la prova di Latina del 19 dicembre. In campo quattro istituti di Latina per il volley femminile: Aldo Manuzio di Latina Scalo, Da Vinci Rodari di Latina, Borgo Faiti e Da Vinci San Felice Circeo. Ad avere la meglio, la Da Vinci Rodari di Latina. Seconda piazza per la Borgo Faiti, terza la Manuzio e quarte le ragazze della Da Vinci di San Felice Circeo. L’appuntamento si è svolto nella palestra della scuola elementare Caetani dell’Istituto Comprensivo Aldo Manuzio, con collaborazione tecnica ASD Latina Scalo Volley di Sonia Caldon.

Si terranno a gennaio gli appuntamenti con le finali. Di seguito l’elenco dei qualificati tra Latina, nord e sud pontino, in lizza per il titolo di campione provinciale dei Giochi Scolatici Opes.

Basket maschile: Garibaldi di Fondi, Milani Latina, Leone Caetani Cisterna.

Basket femminile: Garibaldi di Fondi, Milani Latina.

Volley maschile: Da Vinci Rodari Latina, Alighieri Formia Ventotene.

Volley femminile: Da Vinci Rodari Latina, Dante Alighieri Formia Ventotene, Leone Caetani Cisterna.

Calcio a5 maschile: Garibaldi Fondi, Da Vinci Rodari Latina, Monda Volpi Cisterna.

Calcio a5 femminile: Da Vinci Rodari Latina, Amante Fondi.

Per la dama andranno in finale i primi due classificati di categoria maschile e femminile, in rappresentanza di Latina, sud e nord pontino. Nello specifico Leonardo Neaga della Da Vinci Rodari Latina, Mattia Cogno della Manuzio Latina, Leandra Calise della Manuzio Latina ed Elisa Quaranta della Da Vinci Rodari Latina, quattro alunni della Garibaldi Fondi, quattro della Monda Volpi Cisterna.

Grazie agli sponsor ufficiali Opes: Bianchi Assicurazioni, Stratego, Alvi Distributori Automatici, Ibms Design, Autoitalia, Autoeuropa e Net in Progress ed i partner dell’iniziativa Sport85 e Centro Sportivo Going.

È possibile seguire lo sviluppo delle attività sul sito e sui canali social di Opes Latina.