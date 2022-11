Giochi Scolastici Opes, il basket conquista tutti

Un successo la mattinata di sport promossa dal Comitato Provinciale Opes Latina attraverso il progetto “Giochi Scolastici”. Diverse attività proposte sono entrate nel vivo ed oggi è stata messa a segno la tappa di pallacanestro che ha coinvolto tantissimi giovani presso la palestra della scuola Don Milani di Latina in via Cilea.

La scuola e lo sport si incontrano grazie ai Giochi Scolastici di Opes dedicati agli istituti secondari di primo grado della provincia di Latina e patrocinati da Provincia di Latina, Comune di Latina, Comune di Fondi e promossi da Città Sport e Cultura.

L’appuntamento, fissato nelle prime ore della mattinata, ha visto radunarsi presso l’I.C. ospitante Don Milani, gli allievi stessi della Milani coordinati dal Prof. Giampiero Trivellato, gli alunni dell’IC Da Vinci/Rodari accompagnati dalla prof.ssa Elisa Morazzano e dal prof. Fabrizio Mariani, dell’I.C. Faiti insieme alla prof.ssa Cecilia Capezzuto e dell’IC Aldo Manuzio di Latina Scalo con la prof.ssa Filomena Fusillo ed il prof. Ernesto Romano.

Nelle prime fasi di riscaldamento, le emozioni dei ragazzi cominciavano a farsi sentire e con loro anche la voglia di mettersi in gioco e vincere. A spezzare l’attesa, il sorteggio iniziale eseguito con i referenti delle squadre insieme all’impeccabile arbitraggio composto da Luca Rizzi e Roberto Gallo, della Smg Basket Latina, preziosi coach e collaboratori di progetto.

Le regole da subito immagazzinate dai ragazzi, hanno dato vita a bellissimi incontri dove il rispetto dell’avversario non è mai venuto meno. Ad avere la meglio è stata la Milani, squadra di casa, che ha conquistato il primo posto classificandosi per la finale. Ma è stata una lunga lotta per conquistare il titolo. La Milani infatti si è sfidata nel primo incontro contro il Borgo Faiti, uscendo vincitrice per 48-17. In sfida a seguire la Da Vinci/Rodari contro l’Aldo Manuzio: il match tiratissimo termina 31-22. La partita seguente si è giocata per il terzo e quarto posto ed ha visto trionfare l’Aldo Manuzio sul Faiti. La finalissima Milani – Da Vinci/Rodari ha chiuso la mattinata di sport regalando il podio alla squadra casalinga che vince per un solo punto 31 – 30 e che dovrà rappresentare Latina alle fasi finali. Un grande tifo ha incitato tutti gli incontri prima e dopo le premiazioni finali che hanno assegnato dunque l’oro maschile alla Milani, l’argento alla Da Vinci/Rodari e Bronzo alla Manuzio e Faiti.

Un torneo sentito dai ragazzi, che hanno vissuto e che vivono ogni situazione di condivisione col giusto spirito e che fremono dalla voglia di dimostrare che loro hanno tanto da offrire, soprattutto con la prestanza tipica della loro età nelle attività sportive.

“Dopo il successo di Fondi coadiuvato dal supporto dell’assessore Fabrizio Macaro, ringrazio tutti i partecipanti di questa prima ufficiale tappa svoltasi su Latina e l’istituto che ci ha ospitato – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – è un piacere lavorare al fine di garantire ai giovani forme di divertimento sportivo. Grazie ai professori che con la loro disponibilità seguono i ragazzi nel cammino dei Giochi Scolastici, non privandoli della possibilità di nutrirsi di sport. Grazie non per ultimo – conclude – agli sponsor ufficiali che seguono Opes durante la stagione, Bianchi Assicurazioni, Stratego, Alvi Distributori Automatici, Ibms Design, Autoitalia, Autoeuropa e Net in Progress ed inoltre i partner dell’iniziativa Sport85 e Centro Sportivo Going”.

Le prossime prove di calendario valevoli per i gironi Latina e nord pontino, si terranno giovedì 1 dicembre presso il Campo Coni di Latina con la tappa di atletica. Ricordiamo che sono ben sette i differenti Comuni che hanno aderito all’iniziativa: il Comune di Latina, Comune di Fondi, Comune di San Felice Circeo, Comune di Terracina, Comune di Formia, Comune di Ventotene ed il Comune di Cisterna. Sono tutti pronti a mettersi in gioco con un totale di quattordici istituti, che hanno scelto di affidare ai Giochi Scolastici il compito di portare un surplus di sport e divertimento tra i loro alunni. È possibile seguire lo sviluppo delle attività sul sito e sui canali social di Opes Latina.

Complimenti a tutti i ragazzi che hanno preso parte al torneo di Basket. Da Vinci Rodari: Alessandro Neaga, Stefano Zimble, Leonardo Zaccheo, Riccardo Dottori, Romano Frere’, Lorenzo Romano, Alessandro Deserti, Michele Belli, Vincenzo Iannolo, Riccardo Bianco, Cristian De Filippis. Aldo Manuzio: Riccardo Segala, Gianmarco Brescia, Giovanni Bencivenga, Alessandro Tornesi, Daniele Santoro, Lorenzo Vasconi, Francesco Tuccilli, Luigi Iavarone, Gennaro Ponziani, Samuel D’agostino, Lorenzo Ricci, Artiom Ruzza, Leonardo Velocci, Federico Baglieri. Borgo Faiti: Luigi Antonetti, Gabriel Bruno, Giacomo Manzolli, Andrea Mirabella, Ricardo Moretti, Nicolò Pacilli, Santiago Spillere, Javir Singh, Alessio D’onofrio, Alessandro Sorrentino, Ivan Giordano, Luca Rudnicki. Milani: Cristini, De Angelis, Daniele, Ambroselli Matteo, Bernardini Giacomo, D’onofrio Giovanni, Fiore Edoardo, Colafranceschi Giacomo, Petitti Alessio, Formica, Riccardo, Bottan Mattia, Defilippis Samuele, Marsura Flavio, Paglia Leonardo.