Giochi Scolastici Opes, in partenza la sesta edizione

I “Giochi Scolastici” realizzati da Opes Latina e Pepe Blu sono pronti a partire. Dal mese di novembre, al via le attività che apriranno la sesta edizione e che coinvolgeranno i Comuni della Provincia di Latina e tutti gli istituti scolastici aderenti. Saranno i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e le classi quarte e quinte delle scuole primarie, i veri protagonisti di tornei, che concorreranno ad una crescita non solo in termini sportivi, ma anche umani e sociali.

La novità di questa edizione dimostra quanto i Giochi Scolastici Opes si siano accresciuti nel tempo, insediandosi tra le programmazioni annuali dei nostri istituti. Lo scorso anno infatti, sono state introdotte in via sperimentale nelle attività progettuali, anche le classi quarte e quinte delle scuole primarie del solo Comune di Latina. La grande risposta ed il successo ottenuto dall’iniziativa, hanno fatto sì che dall’edizione 2025/26 del progetto, le classi quarte e quinte primarie ne siano divenute a tutti gli effetti parte integrante, estendendo la partecipazione anche a tutta la provincia.

“I Giochi Scolastici sono un’esperienza formativa e divertente nel mondo dello sport che è cresciuta in maniera esponenziale negli anni – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale vicario Opes – Partendo dal solo Comune di Latina, contiamo ora Istituti da tutta la provincia e discipline estese anche alle quarte e quinte primarie – Questa è senza dubbio la dimostrazione di quanto la nostra offerta sul territorio, abbia risposto all’esigenza di potenziamento dello sport nelle realtà scolastiche. L’obiettivo è promuovere la pratica sportiva, l’educazione e il valore del lavoro di squadra. I ragazzi saranno protagonisti di tornei che favoriranno non solo la crescita sportiva, ma anche lo sviluppo personale e sociale. È anche un’ottima occasione per creare un team coeso, che, attraverso allenamenti e competizioni, sarà pronto a partecipare ai Campionati Studenteschi, se l’istituto deciderà di farlo. In questo modo – conclude Fioriello – si costruisce una continuità di attività sportive che può durare nel tempo, rafforzando l’offerta sportiva dell’istituto”.

Le discipline proposte sono volley, pallacanestro, calcio a5, atletica e dama e la squadra rappresentativa di ogni istituto si andrà a commisurare con le squadre delle altre scuole in competizione tramite prove a punteggio. Sport’85 è il main partner del progetto e offrirà i voucher premio destinati agli istituti aderenti.

“Sono in partenza le attività alla presenza di numerose realtà del territorio – commenta Daniele Valerio presidente del comitato provinciale Opes Latina – I Giochi Scolastici Opes rappresentano un importante strumento per rafforzare la presenza dello sport nelle scuole. Solo lo scorso anno, abbiamo contato otto comuni e diciassette realtà scolastiche in gioco e come sempre continueremo a promuovere questa iniziativa, coinvolgendo il maggior numero possibile di territori e giovani. Auguro a tutti un grande in bocca al lupo, con la speranza che possano trarre il massimo dai valori che lo sport trasmette”.

Negli anni sono tantissimi gli istituti che divisi in prove tra sud pontino, nord pontino e Latina centro, hanno preso parte al progetto. Già sono molti i consensi pervenuti e ci sarà tempo per le scuole fino al 28 ottobre per inviare la propria adesione, che ricordiamo è completamente gratuita.