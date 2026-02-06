Giochi Scolastici Opes, si chiude con successo la sesta edizione

Sono conclusi con grande successo i Giochi Scolastici targati Opes Latina e Pepe Blu, che hanno coinvolto gli istituti scolastici di tutta la provincia. Tanta partecipazione ed entusiasmo nelle ultime finali che nei giorni 12 e 21 gennaio hanno visto protagonisti gli istituti primari e secondari di primo grado in diverse discipline sportive e della mente.

Un percorso ricco di emozioni, iniziato lo scorso novembre 2025 che ha valorizzato non solo la competizione, ma soprattutto i valori educativi dello sport: fair play, inclusione, rispetto delle regole, spirito di squadra e crescita personale. Tantissime le tappe districate tra pallavolo, calcio A5, atletica leggera, pallacanestro, dama.

“I numeri raccontano meglio di qualsiasi parola il successo di questa edizione – dichiara Davide Fioriello, Vice Presidente Nazionale OPES – Siamo passati dagli 8 comuni coinvolti lo scorso anno ai 15 di quest’anno, e da 18 a 25 istituti scolastici partecipanti: una crescita esponenziale che testimonia la qualità del lavoro svolto sul territorio e la fiducia sempre maggiore delle scuole nel progetto dei Giochi Scolastici. Questi dati non sono solo statistiche, ma il segnale concreto di un movimento che cresce, si rafforza e coinvolge sempre più comunità. OPES continuerà a sostenere e sviluppare iniziative come questa, convinta che lo sport scolastico sia uno strumento strategico per l’educazione, l’inclusione, la coesione sociale e come sostegno per gli Istituti”.

Ringraziamo i Comuni coinvolti nel progetto: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Cisterna di Latina, Fondi, Monte San Biagio, Lenola, Priverno, Formia, Ventotene, Gaeta, Terracina, Minturno, Sonnino, Roccasecca Dei Volsci e gli istituti partecipanti con i rispettivi dirigenti scolastici e professori di: Cencelli Sabaudia, Giuliano Latina, Vito Fabiano/Milani Latina, Giovanni Cena Latina, Madre Giulia Salzano Latina, Manuzio Latina Scalo, Caetani Cisterna di Latina, Monda Volpi Cisterna di Latina, Amante Fondi, Giovanni XXIII Monte San Biagio Lenola, Milani Fondi, Dante Alighieri Formia Ventotene, Garibaldi Fondi, Volta Latina, Da Vinci Rodari Latina, Prampolini Podgora, Manuzio Latina Scalo, Da Vinci San Felice Circeo, Emma Castelnuovo Latina, Da Vinci Sonnino e Roccasecca dei Volsci, San Tommaso D’Aquino Priverno, Andrea Santoro Priverno, Principe Amedeo Gaeta, Milani Terracina, Sebastiani Minturno.

“Questa sesta edizione dei Giochi Scolastici rappresenta un risultato di grande valore per tutto il territorio provinciale – dichiara Daniele Valerio, Presidente del Comitato Provinciale OPES Latina. Abbiamo visto centinaia di bambini e ragazzi vivere lo sport con entusiasmo, rispetto e partecipazione, mettendo in pratica quei valori educativi che sono alla base della nostra missione: inclusione, fair play, crescita personale e condivisione. Un ringraziamento va alle scuole, ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli arbitri e a tutti i volontari che hanno reso possibile questo percorso, così come agli studenti, veri protagonisti di queste giornate. Grazie al supporto di collaboratori e referenti di progetto: Giampiero Trivellato, Michele Guida, Rosa Aglioti, Laura Nallo, Luca Rizzi, Emilio Gibelli, Sonia Caldon, alla sezione AIA di Latina. OPES Latina continuerà a investire nello sport scolastico, convinta che rappresenti uno strumento fondamentale di formazione e di cittadinanza attiva per le nuove generazioni. Grazie al nostro partner tecnico Sport’85 che ha fornito i buoni in materiale sportivo per gli istituti partecipanti, permettendo così di ampliare il loro materiale sportivo scolastico e grazie ai partner LatinaQuotidiano, LatinaCorriere.it, SETI Srl e Net in Progress”.

GLI ULTIMI INCONTRI

Lo scorso 12 gennaio si sono svolte le finali delle discipline della dama, del calcio e del basket, che hanno visto protagonisti gli istituti primari e secondari di primo grado della provincia di Latina.

Le competizioni di dama si sono svolte presso il plesso scolastico “Antonio Bellardini” di Cisterna di Latina, in un clima di grande concentrazione, correttezza e partecipazione, dove strategia, logica e rispetto delle regole sono stati al centro della giornata. Una bella occasione di sport scolastico e condivisione, che valorizza le discipline della mente come strumento di crescita e inclusione.

La giornata è stata caratterizzata da entusiasmo, gioco di squadra e fair play anche nelle competizioni di calcio, con partite avvincenti e una grande partecipazione da parte degli studenti, impegnati sul campo con passione e rispetto delle regole. Un’importante occasione di sport scolastico, crescita e condivisione, che conferma il valore educativo del calcio come strumento di inclusione e formazione.

Le finali della disciplina del calcio hanno regalato una giornata di sport, entusiasmo e grande partecipazione da parte degli studenti della provincia di Latina. Nel calcio femminile per le scuole secondarie di primo grado il titolo di campione va alla Garibaldi di Fondi, seguita dalla Don Milani di Latina. Per le finali maschili il titolo di campione va alla Da Vinci di Latina, seguita dalla Da Vinci di Sonnino, dalla Garibaldi di Fondi e dalla Leone Caetani di Cisterna. Nel calcio maschile per le scuole primarie il primo posto va alla Don Milani di Latina, seguita dall’Amante di Fondi.

La disciplina del basket si conclude con i seguenti risultati: per le maschili delle scuole primarie il titolo di campione va alla Caetani di Cisterna, seguita dalla Milani di Fondi e dalla Cena di Latina. Per le femminili primarie il titolo va alla Milani di Fondi, seguita dalla Salzano di Latina. Le scuole secondarie di primo grado maschili vedono campione la Garibaldi di Fondi, seguita dalla Da Vinci di Latina. La disciplina della dama si conclude vedendo, per la primaria maschile, campione Gianmarco Libano della Monda Volpi, seguito da Gioele Bonetti della Monda Volpi e Rocco Molinaro della Giovanni XXIII. Per la femminile il primo posto va a Rachele Gentile della Giovanni XXIII, seguita da Emma della Monda Volpi e Charlotte De Mayuga della Monda Volpi.

Nella giornata del 21 gennaio si sono svolte le finali di dama e volley, che hanno così chiuso la sesta edizione dei Giochi Scolastici, presso l’I.C. Aldo Manuzio di Latina Scalo, in un contesto caratterizzato da grande attenzione, fair play e partecipazione attiva. Strategia, ragionamento e rispetto delle regole hanno rappresentato i valori centrali della giornata. Per la dama, nella secondaria di primo grado femminile, vince Cristina Palermo della Garibaldi di Fondi, seguita da Noemi Di Girolamo della Garibaldi di Fondi e Miriam Taddeo della Manuzio di Latina. Per la secondaria di primo grado maschile il titolo va a Gianmarco Matteoli della Garibaldi di Fondi, seguito da Edoardo D’Onofrio della San Tommaso D’Aquino di Priverno e Matteo Mion della Manuzio di Latina. Le competizioni di volley vedono, per la categoria femminile delle secondarie di primo grado, campione la Dante Alighieri di Formia, seguita dalla Cencelli di Sabaudia e dalla D’Aquino di Priverno. Per le secondarie di primo grado maschili, il titolo va alla Vito Fabiano di Borgo Sabotino – Latina, seguita dalla Giovanni XXIII di Monte San Biagio/Lenola. Infine, per le primarie femminili, il titolo va alla Giovanni XXIII di Monte San Biagio/Lenola, seguita dalla Manuzio di Latina.

La sesta edizione dei Giochi Scolastici si chiude così con un bilancio estremamente positivo, confermando ancora una volta il valore dello sport, in tutte le sue forme, come strumento educativo, di inclusione e di crescita per i più giovani. Un’esperienza che ha unito studenti, docenti e comunità scolastiche nel segno del rispetto, della partecipazione e della sana competizione.