Giochi Scolastici Opes: sport, energia e fair play nelle scuole pontine

Ancora un’altra settimana intensa e ricchissima di emozioni grazie ai Giochi Scolastici che continuano a coinvolgere centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia. Dal volley al calcio, dall’atletica alla pallacanestro, gli istituti si sono sfidati in un clima di entusiasmo, correttezza e condivisione per accedere alle fasi finali del progetto targato Opes Latina e Pepe Blu.

Dopo la prima settimana di attività, ancora nuove prove in campo. Il 25 novembre, presso la palestra della scuola elementare Manuzio di Latina Scalo, si è svolta la mattinata dedicata al volley femminile delle scuole secondarie di primo grado: in campo Da Vinci Rodari Latina, Vito Fabiano Sabotino, Don Milani Latina, Prampolini Borgo Podgora, Da Vinci San Felice Circeo, Manuzio Latina Scalo e Cencelli Sabaudia. Dopo incontri combattuti e ricchi di energia, a conquistare l’accesso alla finale è stata la Cencelli di Sabaudia, seguita da Manuzio Latina Scalo, Prampolini Borgo Podgora, Don Milani Latina, Da Vinci San Felice Circeo e Vito Fabiano Sabotino. Applausi per tutte le ragazze scese in campo e un ringraziamento speciale alla ASD Latina Scalo Volley di Sonia Caldon per la collaborazione e all’ospitalità dell’Istituto Manuzio che ha concesso l’uso della palestra.

Il 27 novembre è stata la volta del calcio a 5 presso la Premier Sporting Club, che ha ospitato le scuole primarie Milani Latina, Cencelli Sabaudia, Manuzio Latina Scalo, Cena Latina, Salzano Latina e le seconde di primo grado dei Monti Lepini: San Tommaso D’Aquino Priverno e Da Vinci Sonnino/Roccasecca dei Volsci. Questi ultimi hanno conquistato la finale per la categoria medie, mentre tra le scuole primarie ad accedere alla finale è stata la Don Milani Latina, seguita dalla Cena Latina, dalla Cencelli Sabaudia, dalla Manuzio Latina Scalo e dalla Salzano Latina. Un sentito ringraziamento va alla struttura ospitante guidata da Salvatore Bianchi, a Città Sport Cultura rappresentata dal segretario generale Stefano Pedrizzi e alla Sezione AIA Latina per l’arbitraggio.

Il 28 novembre la giornata è stata doppia: a Fondi, presso il campo dell’Istituto Comprensivo Don Milani, si è svolta la tappa di atletica per le scuole primarie Don Milani Fondi, Amante Fondi, Garibaldi Fondi e Giovanni XXIII Monte San Biagio Lenola e per le scuole secondarie Don Milani Fondi, Amante Fondi, Garibaldi Fondi, Giovanni XXIII Monte San Biagio Lenola, Alighieri Formia, Principe Amedeo Gaeta e Sebastiani Minturno. Una mattinata ricca di partecipazione, resa possibile grazie alla collaborazione con Fidal, Associazione Ars et Vis e Comune di Fondi.

Sempre il 28 novembre, alla SMG Basket Latina, si sono disputate le partite di pallacanestro delle scuole primarie Cena Latina, Cencelli Sabaudia e Salzano Latina: nella categoria maschile a passare il turno è stata la Cena Latina, seguita dalla Cencelli Sabaudia e dalla Salzano Latina; nella categoria femminile a ottenere la finale è stata la Salzano Latina, seconda la Cencelli Sabaudia. Un ringraziamento alla struttura SMG del presidente Mario Provinzano, agli arbitri e al delegato provinciale FIP Luca Rizzi.

Il 3 dicembre, infine, allo Stadio Antonio Palluzzi di Ceriara di Priverno, si è svolta la tappa di atletica delle scuole medie dei Monti Lepini con la partecipazione degli istituti Da Vinci Sonnino/Roccasecca dei Volsci, Don Andrea Santoro Priverno, San Tommaso D’Aquino Priverno, Cencelli Sabaudia e Don Milani Terracina. Presenti l’assessore allo sport del Comune di Priverno Luigina Vellucci, il presidente provinciale Fidal Latina Giampiero Trivellato, la presidente Nissolino Intesatletica Anna Maria Corona e Roberto Pelagalli responsabile della Podistica Priverno. La tappa è stata realizzata in collaborazione con Comune di Priverno, Fidal, Nissolino Atletica Latina 80 e Nissolino Intesatletica.

Queste giornate dimostrano come lo sport scolastico continui a essere un motore di crescita, inclusione e socialità per i giovani del territorio. Tra sorrisi, competizione sana e orgoglio di rappresentare il proprio istituto, i Giochi Scolastici Opes confermano ancora una volta il loro valore educativo e umano. Complimenti a tutti i partecipanti e ai docenti, dirigenti e associazioni che rendono possibile tutto questo. Grazie alla sinergia tra scuole, istituzioni, arbitri e partner tecnici – tra cui Sport’85, che metterà a disposizione premi in materiale sportivo per tutti gli istituti partecipanti – l’iniziativa continua a rappresentare un pilastro nella promozione dello sport giovanile nel territorio pontino. La manifestazione proseguirà anche nelle prossime settimane con nuove discipline, ulteriori tappe e tanti altri giovani atleti pronti a confrontarsi e a crescere attraverso lo sport. A sostenere il progetto anche gli official partner LatinaQuotidiano, LatinaCorriere.it, SETI Srl e Net in Progress.