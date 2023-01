Giochi Scolastici Opes, un successo a Fondi per le finali provinciali

Un vero successo a Fondi per i Giochi Scolastici Opes che chiudono il secondo capitolo delle fasi finali provinciali del progetto di Opes Latina. In scena le discipline del basket femminile e calcio a 5 maschile e femminile. A contendersi il titolo di campioni provinciali, gli studenti degli istituti secondari di primo grado della provincia di Latina. Per il basket si sono sfidate la Scuola Don Milani Latina del prof. Giampiero Trivellato, contro la Scuola Garibaldi Fondi insieme alla prof.ssa Daniela Mastromattei presso la Tensostruttura “A. Iacuele” – Via P. Gobetti. Per il Calcio a5 maschile invece, al Palazzetto dello Sport Via Mola Santa Maria il triangolare maschile Rodari/Da Vinci Latina con i prof. Fabrizio Mariani ed Elisa Morazzano, Garibaldi Fondi con il prof. Giancarlo Giovine e Monda Volpi Cisterna di Latina con la prof.ssa Francesca De Angelis e l’incontro femminile tra Scuola Rodari/Da Vinci Latina e Scuola Amante Fondi con il prof. Roberto De Filippis.

A vincere il titolo di campioni provinciali di calcio a 5 maschile è stata la scuola Garibaldi Fondi. Seconda la Monda Volpi Cisterna e terzo posto per la Da Vinci Rodari di Latina. Per il calcio femminile vincono ai calci di rigore le ragazze dell’Amante Fondi. Seconda piazza per la scuola Da Vinci Rodari Latina. Per il basket femminile trionfano le ragazze della scuola Garibaldi di Fondi 64 a 28. Secondo posto per la Milani di Latina.

L’evento sportivo realizzato dal Comitato Provinciale Opes Latina, ha visto la preziosa collaborazione del Comune di Fondi e dell’Assessore allo Sport del Comune di Fondi Fabrizio Macaro, presente alle premiazioni. Ad arbitrare per il calcio Alessandra Monforte e Davide D’Angelo e per il basket Michele Guida.

“Una bellissima mattinata di sport – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina. Ringrazio tutti i presenti per le emozioni di questa prima parte di finali. Ci impegniamo al massimo per promuovere attraverso i Giochi Scolastici Opes, la pratica sportiva nelle scuole. Quest’anno abbiamo ottenuto una partecipazione ancora maggiore e questo ci incentiva a fare sempre meglio anno dopo anno, investendo in progetti come questo”.

“Sono contento di presenziare oggi alle finali dei Giochi Scolastici Opes – commenta l’Assessore Fabrizio Macaro – Possiamo già annunciare che il prossimo anno ospiteremo nuovamente le finali del progetto a Fondi in occasione dell’anno sportivo Fondi Città Europea dello Sport 2023. Per noi questa iniziativa è divenuta ormai un appuntamento fisso, nonostante ci sia stato lo stop pandemico che ha penalizzato le attività. Come amministrazione comunale, siamo felici di sposare il progetto Opes a sostegno dello sport all’interno degli istituti scolastici. Ringrazio – conclude – il Segretario Generale Opes Davide Fioriello, il presidente provinciale Opes Daniele Valerio e tutti gli alunni partecipanti insieme a professori e genitori”.

Le finali dei Giochi Scolastici Opes si concluderanno il 25 gennaio a Latina presso la palestra della scuola elementare Piazzale dell’Ambrosiana di Latina Scalo con il volley maschile volley femminile e dama maschile e femminile e presso la palestra della Milani in via Cilea la finale di basket maschile. È possibile restare aggiornati e consultare le foto di alcuni dei momenti dei Giochi Scolastici sulla pagina Facebook e instagram Opes Latina. Sponsor ufficiali Opes: Bianchi Assicurazioni, Stratego, Alvi Distributori Automatici, Ibms Design, Autoitalia, Autoeuropa e Net in Progress ed i partner dell’iniziativa Sport85 e Centro Sportivo Going.

Elenco dei partecipanti

Garibaldi Fondi

Pallacanestro Maschile: Conti Emiliano, De Filippis Lorenzo, Di Vito Mario, Di Fazio Davide, Lombardi Gioiele, Di Fazio Antonio, Pazzola Cristian, Sannino Riccardo, Capodiferro Alessio, Parisella Lorenzo.

Pallacanestro Femminile: Macaro Ludovica, Di Manno Rebecca, Rosati Vanessa, Di Pinto Alice, Fimiani Matilde, Silvestri Giorgia, Faiola Camilla.

Calcio a5 maschile: Iacovacci Gabriele, Forte Francesco, Rotunno Gianmaria, Antonelli Gianmaria, Argentino Nicolò, Paolella Vittorio, Fallovo Daniele, Iannicelli Alessio, Rei Francesco, Peppe Michele.

Amante Fondi

Calcio a5 femminile: Carnevale Roberta, La Rocca Michela, Iacovello Alessandra, Fallovo Mariassunta, Padrone Maya, Cibelli Filomena, Marino Carolina, Gallo Desiree, Catena Angelica, Skurty Jessica.

Milani Latina

Pallacanestro Femminile: Angioni Giorgia, Rizzo Greta, Rubinelli Elisa, Tartaglione Alessia, Minà Alessandra, Ruberione Chiara, Cardinale Chiara, Longo Giada, Iannucci Clara.

Da Vinci Rodari Latina

Calcio a5 maschile: Filippo Dian, Emanuele Capuozzi, Simone Mazzei, Alessandro Caracci, Ascanio Antonini, Flavio Merola, Gazziello Alessio, Matteo Ottaviani, Gabriele Pupulin, Gianmarco Bruno, Paolillo Alessandro.

Calcio a5 femminile: Martina Petrilli, Marta Pigazzi, Alessia Martignago, Celeste Lucia Costa, Porcari Giorgia, Siria Bellardo, Pacilli Ginevra, Alicia Fabbri, Elisa Quaranta.