Giochi Scolastici Opes, un successo la prima settimana di gare

La prima settimana dei Giochi Scolastici Opes 2025/26 realizzati da Opes Latina e Pepe Blu, ufficialmente avviata lo scorso 17 novembre, ha già regalato entusiasmo, sfide avvincenti ed un grande coinvolgimento da parte delle scuole del territorio pontino. Le discipline in gara fino ad ora, hanno visto alternarsi sui campi centinaia di studenti, accompagnati da docenti e referenti di progetto che hanno supportato l’intero svolgimento delle attività.

La settimana si è aperta 17 novembre con la tappa di calcio a 5 dedicata alle scuole secondarie di primo grado della zona di Latina. A conquistare il titolo, accedendo alla finale sono stati: Don Milani Latina per la categoria femminile e Da Vinci Rodari Latina per la categoria maschile, in una giornata ricca di emozioni e fair play. Un plauso va anche alle altre scuole partecipanti: Falcone Borsellino Borgo Faiti, Vito Fabiano Milani Sabotino e Latina, Manuzio Latina Scalo, Prampolini Podgora, Da Vinci San Felice Circeo, Cencelli Sabaudia, Giovanni Cena Latina. La sezione AIA di Latina ha messo a disposizione la professionalità degli arbitri ufficiali di gara e la Premier Sporting Club di Salvatore Bianchi, con Città Sport Cultura del segretario generale Stefano Pedrizzi, ha offerto la preziosa ospitalità. Presenti per l’occasione anche il vice presidente nazionale Opes Davide Fioriello, il presidente provinciale Opes Latina Daniele Valerio e l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato.

Sempre il 17 novembre, nel Sud Pontino, le scuole primarie si sono sfidate nella disciplina della pallavolo femminile. A vincere e conquistare l’accesso alla finale è stato l’Istituto Giovanni XXIII di Monte San Biagio Lenola, che ha oltretutto ospitato l’iniziativa nella palestra del proprio Istituto. Complimenti anche agli studenti delle scuole Alighieri Formia Ventotene e Amante Fondi, che hanno animato la competizione con energia e sportività. La giornata del 18 novembre ha visto in campo le scuole secondarie di primo grado per la tappa maschile di volley del sud pontino, disputata a Fondi con l’ospitalità della palestra della scuola Giovanni XXIII Monte San Biagio Lenola. Classifica finale: Giovanni XXIII Monte San Biagio qualificata alla finale, seconda la Garibaldi Fondi, terza Dante Alighieri Formia Ventotene, quarta piazza per Amante Fondi. Presente alle gare anche l’assessore allo sport di Monte San Biagio, Roberto Iacovacci. Il 20 novembre è stata la volta del volley femminile per le scuole secondarie del sud pontino, ancora presso la palestra della scuola Giovanni XXIII di Monte San Biagio Lenola, si è imposta l’Alighieri Formia Ventotene, che conquista così l’accesso alla finale. Seconda la Garibaldi Fondi, terza Amante Fondi, quarta la Principe Amedeo Gaeta e quinta la Giovanni XXIII Monte San Biagio–Lenola.

Si arriva al 21 novembre con l’atletica a Latina: una mattinata di sport e partecipazione presso il campo CONI di Latina, dove si sono svolte le prove rivolte agli istituti secondari di primo grado di Latina e del nord pontino in collaborazione con la Nissolino Atletica Latina 80 e Intesatletica. Tra loro gli Istituti Leone Caetani e Monda Volpi di Cisterna di Latina, Milani Latina, Da Vinci Rodari Latina, Vito Fabiano Milani Latina, Prampolini Borgo Podgora, Da Vinci San Felice Circeo, Manuzio Latina Scalo, Castelnuovo Latina, Volta Latina, Giuliano Latina, Cena Latina. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi studenti impegnati in diverse discipline, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Davide Fioriello vicepresidente nazionale Opes, Giampiero Trivellato presidente provinciale FIDAL, Gaetana Capasso assessore allo sport del Comune di Cisterna di Latina, Stefania Krilic assessore alla scuola del Comune di Cisterna di Latina, Gaia Piccioni delegata cittadina di Cisterna di Latina.

Sempre il 21 novembre, nella tensostruttura di via Iacuele a Fondi, si è svolta la competizione di pallacanestro maschile. A conquistare la finale è stata la Garibaldi Fondi, che ha superato la Dante Alighieri di Formia. La tappa della pallacanestro, così come per il volley del sud pontino, si sono svolte in collaborazione con il referente di progetto per il sud pontino, Michele Guida.

La settimana si è chiusa il 24 novembre con la tappa di calcio a 5 maschile del sud pontino, disputata al Palazzetto dello Sport di Fondi. La Garibaldi Fondi ha ottenuto la vittoria, qualificandosi in finale, superando la Giovanni XXIII Monte San Biagio Lenola. Terza classificata l’Amante Fondi, quarta Alighieri Formia Ventotene, quinta e sesta la Principe Amedeo Gaeta e Sebastiani Minturno eliminate ai quarti. La tappa si è svolta con la collaborazione della Vis Fondi.

La prima settimana dei Giochi Scolastici Opes 2025/26 si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo: grande partecipazione, competizioni equilibrate e un forte spirito sportivo tra gli studenti. Grazie alla collaborazione tra scuole, istituzioni, arbitri e partner tecnici come Sport’85, che offrirà i premi in materiale sportivo a tutti gli istituti partecipanti, l’evento si conferma un appuntamento fondamentale per la promozione dello sport giovanile nel territorio pontino.

La competizione prosegue nelle prossime settimane: nuove discipline, nuove tappe e tanti altri giovani atleti pronti a mettersi alla prova. Tra gli official partner del progetto anche LatinaQuotidiano, LatinaCorriere.it, SETI Srl e Net in Progress.