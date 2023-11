Giochi scolastici, parte il campionato provinciale Opes

I Giochi Scolastici edizione 2023/24 realizzati da Opes ed In Corsa Libera, sono pronti a partire. Dal 27 novembre al via le attività della quarta edizione, che coinvolgeranno ben nove Comuni della Provincia di Latina e diciassette Istituti scolastici. Saranno i ragazzi degli istituti secondari di primo grado della provincia di Latina, i veri protagonisti di tornei e che concorreranno ad una crescita non solo in termini sportivi, ma anche umani e sociali. Le discipline proposte per questa quarta edizione sono Volley M/F, Pallacanestro M/F, Calcio A5 M/F, Atletica M/F, Dama M/F.

“I Giochi Scolastici Opes rappresentano per i ragazzi del territorio di Latina un’opportunità davvero preziosa, ed è per tale ragione che abbiamo concesso a questo appuntamento il patrocinio della Regione Lazio – commenta Elena Palazzo, Assessore Sport, Ambiente e Transizione Energetica della Regione Lazio – Le occasioni di sana competizione sportiva costituiscono infatti un momento importante nel percorso di crescita, oggi più che mai. I nostri ragazzi, infatti, manifestano sempre più spesso dei disagi e si rifugiano su smartphone e tablet. La socializzazione attraverso lo sport è lo strumento che ci aiuta a combattere e prevenire solitudine e isolamento. Per questo siamo al fianco di Opes che nel giro di quattro edizioni è riuscita a ottenere un numero di adesioni sempre maggiore, segno che i Giochi scolastici e In Corsa Libera rispondono a un bisogno vero delle scuole e di chi le frequenta”.

Per il sud pontino i tornei delle fasi eliminatorie partiranno lunedì 27 novembre con l’atletica presso l’Istituto Comprensivo Don Milani di Fondi. Lunedì 4 dicembre sarà la volta del basket maschile presso la tensostruttura “A. Iacuele” di Fondi e stessa location per il volley femminile che si terrà il 5 dicembre. Mercoledì 6 al via il volley maschile presso l’Istituto Giovanni XXIII di Monte San Biagio e lunedì 11 dicembre il calcio a5 femminile al Palazzetto dello Sport di Fondi. A seguire, gli incontri di calcio a5 maschile di martedì 12 dicembre.

Per il centro si parte invece con l’atletica giovedì 30 novembre presso il Campo Coni di Latina. Ed ancora a seguire: calcio a5 maschile martedì 5 dicembre presso il Campo Agora Santa Rita, il basket maschile lunedì 11 dicembre presso la palestra della scuola Don Milani di Latina, il volley maschile lunedì 18 dicembre presso la palestra della Scuola Elementare Piazz.le dell’Ambrosiana a Latina Scalo, insieme al volley femminile del 19 dicembre.

“Partono le attività con la presenza di numerose realtà del territorio – commenta Davide Fioriello Segretario Generale Opes – I Giochi Scolastici si fanno portavoce dell’esigenza di potenziamento dello sport all’interno delle scuole e come ogni anno daremo prosecuzione e continuità all’iniziativa, coinvolgendo al massimo territorio e giovani. In bocca al lupo a tutti, con l’augurio di trarre il massimo dai valori dello sport”.

Le scuole in gioco sono: G. Cena di Latina, Natale Prampolini di Latina, l’Amante di Fondi, la Garibaldi di Fondi, la Milani di Fondi, Giovanni XXIII di Monte San Biagio, la Dante Alighieri di Formia, la Don Milani di Latina, Don Milani di Terracina, l’A. Volta di Latina, G. Giuliano di Latina, la Da Vinci/Rodari di Latina, l’A. Manuzio di Latina Scalo, il Cencelli di Sabaudia, la Da Vinci di San Felice Circeo, la Leoni Caetani di Cisterna, l’I.C. Itri.

Il progetto è patrocinato dalla Regione Lazio, Coni Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Comune di Fondi. Per il sud pontino le attività si svolgeranno a Fondi con il contributo di “Fondi Città Europea dello Sport”. Sport’85 sarà invece main partner del progetto con i voucher premio destinati agli istituti aderenti.

Ricordiamo i comuni aderenti: il Comune di Latina, Comune di Fondi, Comune di San Felice Circeo, Comune di Terracina, Comune di Formia, Comune di Monte San Biagio, Comune di Cisterna, Comune di Sabaudia, il Comune di Itri. Sono tutti pronti a mettersi in gioco affidando ai Giochi Scolastici il compito di portare un surplus di sport e divertimento tra i loro alunni.