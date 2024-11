Il prossimo 12 novembre 2024 partirà ufficialmente la quinta edizione dei “Giochi Scolastici” organizzati da Opes Latina e Pepe Blu con il supporto del Comune di Latina e con il patrocinio di Regione Lazio, Coni Lazio, Provincia di Latina, Comune di Fondi, Comune di Terracina, Comune di Sabaudia.

L’edizione 2024/25, proseguendo il lavoro di potenziamento dello sport all’interno delle scuole svolto negli anni passati, introdurrà una novità sperimentale che permetterà l’accesso al progetto nato per gli istituti secondari di primo grado, anche alle classi quarte e quinte primarie del solo Comune di Latina. Le discipline praticate saranno Volley M/F, Pallacanestro M/F, Calcio A5 M/F, Atletica M/F, Dama M/F e la squadra rappresentativa di ogni istituto si andrà a commisurare con le squadre delle altre scuole in competizione tramite prove a punteggio. Sport’85 è il main partner del progetto e offrirà i voucher premio destinati agli istituti aderenti. Sono tantissimi gli istituti che divisi in prove tra sud pontino, nord pontino e Latina centro, hanno aderito al progetto. Ben diciassette realtà scolastiche appartenenti ad otto differenti comuni hanno scelto ancora una volta i Giochi Scolastici. Tra di loro: Don Milani Latina, Madre Giulia Salzano Latina, Caetani – Tor Tre Ponti Latina Scalo, Cencelli Sabaudia, Monda Volpi Cisterna per le primarie. Ed ancora Don Milani Latina, Da Vinci/Rodari Latina, Manuzio Latina Scalo, Cencelli Sabaudia, Volta Latina, Giuliano Latina, Leone Caetani Cisterna, Amante Fondi, Alighieri Formia/Ventotene, Giovanni XXIII Monte San Biagio, Comprensivo Itri, Garibaldi Fondi, Don Milani Fondi, Don Milani Terracina per le scuole secondarie di primo grado.

Il calendario – Si parte con le fasi eliminatorie che vedranno le scuole medie del sud pontino impegnate nella Palestra dell’Istituto Giovanni XXIII di Monte San Biagio (LT) il prossimo 12 novembre: in campo la discipline del volley femminile che vedrà in sfida Scuola Amante Fondi, Scuola Alighieri Formia, Scuola Giovanni XXIII Monte San Biagio, Scuola Comprensivo Itri. Si prosegue con la fase eliminatoria su Latina centro, mercoledì 13 novembre con il volley maschile presso la palestra della scuola elementare a Piazzale dell’Ambrosia – Latina Scalo (LT) con l’incontro tra Scuola Manuzio Latina Scalo e Scuola Cencelli Sabaudia per le secondarie di primo grado e tra Scuola Caetani Tor tre ponti Latina Scalo vs Scuola Madre Giulia Salzano Latina per le primarie. A Fondi il 14 novembre si sfideranno per il sud pontino con il basket maschile presso la tensostruttura A. Iacuele le scuole Garibaldi Fondi, Amante Fondi e Comprensivo Itri. A Latina centro invece, il basket maschile si disputerà venerdì 15 novembre nella tensostruttura SMG Basket di Via Nascosa e vedrà scendere in campo il triangolare Scuola Don Milani Latina, Scuola Da Vinci/Rodari Latina, Scuola Manuzio Latina Scalo. Nello stesso giorno si sfidano anche le primarie di Latina con Scuola Don Milani Latina e Scuola Madre Giulia Salzano Latina. Si prosegue con il calcio a5 maschile di Latina centro lunedì 18 novembre presso il campo della Premier Sporting Club di via Pontina, con la Scuola Da Vinci/Rodari Latina, Scuola Manuzio Latina Scalo, Scuola Don Milani Latina, Scuola Cencelli Sabaudia e per le primarie Scuola Don Milani Latina, Scuola Cencelli Sabaudia e Scuola Caetani – Tor tre ponti Latina Scalo. Ancora nella stessa mattinata il calcio a5 femminile del Latina Centro con Scuola Cencelli Sabaudia vs Scuola Don Milani Latina. Si torna al sud pontino con le prove di velocità e scuola cross che vedranno tanti atleti in gara giovedì 21 novembre presso la pista dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Fondi. Si sfideranno a suon di corsa: Don Milani Fondi, Amante Fondi, Garibaldi Fondi, Don Milani Terracina, Giovanni XXIII Monte San Biagio e Comprensivo Itri. A Latina l’atletica si terrà invece venerdì 22 novembre 2024 al Campo Coni via Sandro Botticelli e metterà in sfida le scuole: Don Milani Latina, Da Vinci/Rodari Latina, Manuzio Latina Scalo, Volta Latina, Giuliano Latina, Cencelli Sabaudia e Leone Caetani Cisterna. Il calcio a5 femminile del sud pontino si giocherà lunedì 25 novembre al Palazzetto dello Sport Via Mola di Santa Maria – Fondi con in campo Scuola Amante Fondi vs Scuola Garibaldi Fondi. In contemporanea il calcio a5 maschile del sud pontino tra Amante Fondi, Garibaldi Fondi, Milani Fondi, Dante Alighieri Formia/Ventotene e Giovanni XXIII Monte San Biagio. Per il Volley femminile del centro Latina, in gara martedì 26 novembre nella palestra della scuola elementare di Piazzale dell’Ambrosia – Latina Scalo, le scuole Da Vinci/Rodari Latina, Don Milani Latina, Volta Latina, Manuzio Latina Scalo e Cencelli Sabaudia. La disciplina della dama sarà protagonista degli incontri nelle prossime date di calendario, sia per le primarie di Latina che per tutti gli istituti secondari di primo grado di Latina, nord e sud pontino.

I Giochi Scolastici, sono una vera e propria proposta formativa in ambito sportivo che darà modo di dar vita ad un campionato tra Istituti scolastici con il fine di promuovere la pratica e l’educazione. I ragazzi, saranno i diretti protagonisti di tornei che concorreranno ad una crescita non solo in termini sportivi, ma anche umani e sociali. Tutto ciò è anche una concreta opportunità per costruire un team di lavoro, che diverrà a seguito dei vari allenamenti, pronto anche ad affrontare i Campionati Studenteschi nell’eventualità l’istituto decidesse di parteciparvi, sfruttando la preparazione fisica dei Giochi Scolastici a lungo termine, in un’ottica di proseguimento delle attività dell’istituto in ambito sportivo.