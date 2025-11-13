Giochi Scolastici, parte la sesta edizione negli istituti della provincia

Il prossimo 17 novembre 2025 prenderà ufficialmente il via la sesta edizione dei “Giochi Scolastici”, l’iniziativa promossa da Opes Latina e Pepe Blu, coinvolgerà anche stavolta, studenti e scuole della provincia in attività sportive, educative e di aggregazione.

Quest’anno i numeri confermano il successo e la crescita costante del progetto: parteciperanno 25 istituti scolastici, con un incremento del 47,1% rispetto alla precedente edizione e ben 11 comuni della provincia tra cui Latina, Sabaudia, Cisterna di Latina, Fondi, Monte San Biagio, Priverno, Formia, Gaeta, Terracina, Minturno e Sonnino. Un risultato che testimonia l’entusiasmo con cui le scuole e gli studenti continuano ad aderire a un’iniziativa che promuove non solo lo sport, ma anche valori come il rispetto, la collaborazione e l’inclusione.

“La crescita delle adesioni è la prova concreta di quanto i Giochi Scolastici siano diventati un appuntamento atteso e condiviso – dichiara il vice presidente nazionale Opes Davide Fioriello – Siamo orgogliosi di vedere sempre più giovani impegnarsi e divertirsi insieme in un contesto educativo e formativo ed è per questo motivo che quest’anno il bacino di utenza si è esteso ulteriormente, permettendo la partecipazione alle attività anche alle classi quarte e quinte delle primarie di tutta la provincia. Questa risposta crescente di adesioni ci ha confermato che i Giochi Scolastici hanno acquisito sempre più potenziale e vengono apprezzati dagli istituti come mezzo formativo e di potenziamento”.

L’edizione 2025/26, proseguendo il lavoro di potenziamento dello sport all’interno delle scuole svolto negli anni passati, ha confermato il progetto per tutte le secondarie di primo grado della provincia, estendendo la partecipazione a tutte le classi quarte e quinte delle scuole primarie non solo del Comune di Latina, ma di tutta la provincia.

“Un grande impegno organizzativo e logistico – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – ma che ogni anno portiamo avanti con entusiasmo per la promozione sportiva e per supportare le realtà scolastiche con attività progettuali che divulghino i sani valori dello sport. Grazie a tutti coloro che hanno aderito, a tutti coloro che ogni anno confermano la loro partecipazione, a tutti i coach e referenti di progetto per le singole attività, ed in bocca al lupo a tutti gli studenti partecipanti ai Giochi Scolastici Opes”.

Le discipline praticate saranno Pallavolo M/F, Pallacanestro M/F, Calcio A5 M/F, Atletica M/F, Dama M/F e la squadra rappresentativa di ogni istituto si andrà a commisurare con le squadre delle altre scuole in competizione tramite prove a punteggio. Sport’85 è il main partner del progetto ed offrirà i voucher premio destinati agli istituti aderenti, che potranno quindi prendere gratuitamente materiale ed attrezzature sportive presso il punto vendita. In un periodo di difficoltà per molte realtà scolastiche, i Giochi Scolastici Opes contribuiscono alla fornitura di risorse utili per le palestre, dove ogni giorno gli studenti si allenano e crescono attraverso lo sport.

Gli istituti che, divisi in prove tra sud pontino, nord pontino, Monti Lepini e Latina centro, hanno aderito al progetto. Tra di loro: Don Milani Latina, Vito Fabiano Borgo Sabotino, Giovanni Cena Latina, Madre Giulia Salzano Latina, Manuzio Latina Scalo, Cencelli Sabaudia, Monda Volpi Cisterna, Caetani Cisterna, Da Vinci/Rodari Latina, Volta Latina, Giuliano Latina, Prampolini Podgora Latina, Da Vinci San Felice Circeo, Castelnuovo Bachelet, Da Vinci Sonnino e Roccasecca dei Volsci, San Tommaso D’Aquino Priverno, Santoro Priverno, Amante Fondi, Alighieri Formia/Ventotene, Giovanni XXIII Monte San Biagio, Garibaldi Fondi, Don Milani Fondi, Don Milani Terracina, Principe Amedeo Gaeta, Sebastiani Minturno.

Il calendario eliminatorie – Si parte con le fasi eliminatorie che vedranno le scuole medie impegnate lunedì 17 novembre con il Calcio A5 maschile presso la Premier Sporting Club via Pontina, Km 74/800 di Latina. In Sfida: Da Vinci/Rodari Latina, Vito Fabiano (Milani) Borgo Sabotino, Manuzio Latina Scalo, Prampolini Borgo Podgora, Da Vinci San Felice Circeo, Don Milani Latina, Cencelli Sabaudia. E con il Calcio a 5 femminile Don Milani (Fabiano) Latina, Prampolini Borgo Podgora e Giovanni Cena Latina. Nella stessa mattinata pallavolo femminile delle primarie del sud pontino presso la palestra dell’istituto Giovanni XXIII, via Appia snc Monte San Biagio (LT) e con le scuole delle primarie di Alighieri Formia, Amante Fondi e Giovanni XXIII Monte San Biagio. Martedì 18 novembre nel sud pontino al via la pallavolo maschile delle medie presso la palestra dell’Istituto Giovanni XXIII, via Appia snc Monte San Biagio (LT) con Alighieri Formia, Amante Fondi, Giovanni XXIII Monte San Biagio e Garibaldi Fondi. Giovedì 20 novembre per il sud pontino nella palestra dell’Istituto Giovanni XXIII, via Appia snc Monte San Biagio (LT) si terrà la pallavolo femminile delle medie tra: Alighieri Formia, Amante Fondi, Giovanni XXIII Monte San Biagio, Garibaldi Fondi, Principe Amedeo Gaeta. Si prosegue venerdì 21 novembre con l’atletica di Latina (velocità e scuola cross) per le medie al Campo Coni Latina in via Sandro Botticelli con: Don Milani Latina, Da Vinci/Rodari Latina, Vito Fabiano Borgo Sabotino, Prampolini Borgo Podgora, Da Vinci San Felice Circeo, Manuzio Latina Scalo, Castelnuovo Latina, Volta Latina, Giuliano Latina, Giovanni Cena Latina, Leone Caetani Cisterna e Monda Volpi Cisterna. Nella stessa mattinata al via la pallacanestro maschile del sud pontino delle medie presso la Tensostruttura via Iacuele a Fondi (LT) con la Scuola Alighieri Formia vs Scuola Garibaldi Fondi. Si arriva a Lunedì 24 novembre con il calcio a 5 maschile delle medie presso la Premier Sporting Club via Pontina, Km 74/800 di Latina con le squadre dei Monti Lepini Da Vinci Sonnino e San Tommaso D’Aquino Priverno. Nella stessa mattinata, le primarie con il calcio a 5 maschile che coinvolge, Don Milani Latina, Cencelli Sabaudia, Manuzio Latina Scalo, Giovanni Cena Latina, Salzano Latina. Contestualmente a Fondi, si svolge per il sud pontino presso il Palazzetto dello Sport, il calcio a 5 maschile delle medie che vedrà in campo: Amante Fondi, Garibaldi Fondi, Alighieri Formia, Giovanni XXIII Monte San Biagio, Principe Amedeo Gaeta e Sebastiani Minturno. E per le primarie si affronteranno Amante Fondi e Alighieri Formia. Martedì 25 novembre in campo a Latina con la pallavolo femminile delle presso la palestra di Piazzale dell’Ambrosia a Latina Scalo (LT) con: Da Vinci/Rodari Latina, Vito Fabiano Borgo Sabotino, Don Milani Latina, Prampolini Borgo Podgora, Da Vinci San Felice Circeo, Manuzio Latina Scalo, Cencelli Sabaudia. Mercoledì 26 novembre in campo allo Stadio “Antonio Palluzzi” di Ceriara Priverno con atletica (velocità e scuola cross) dei Monti Lepini medie con Da Vinci Sonnino, Santoro Priverno, San Tommaso D’Aquino Priverno, Cencelli Sabaudia, Don Milani Terracina. Ancora atletica (velocità e scuola cross) venerdì 28 Novembre per il sud pontino presso l’Istituto Comprensivo Don Milani Fondi con le medie di: Don Milani Fondi, Amante Fondi, Garibaldi Fondi, Giovanni XXIII Monte San Biagio, Scuola Alighieri Formia, Principe Amedeo Gaeta, Sebastiani Minturno. Mentre per le primarie, gareggeranno per la gara “il più veloce” la Don Milani Fondi, Amante Fondi, Garibaldi Fondi e Giovanni XXIII Monte San Biagio. Nella stessa mattina, a Latina va in scena la pallacanestro delle primarie presso la Tensostruttura SMG Basket di via Nascosa. In campo le squadre maschili Giovanni Cena Latina, Madre Giulia Salzano Latina, Cencelli Sabaudia. Per la femminile in campo Madre Giulia Salzano Latina e Cencelli Sabaudia. Venerdì 5 dicembre in scena il basket maschile delle medie presso la Tensostruttura SMG Basket di via Nascosa: Don Milani Latina, Da Vinci/Rodari Latina, Manuzio Latina Scalo, Da Vinci San Felice Circeo, Prampolini Borgo Podgora, Giovanni Cena Latina e per le ragazze la Vito Fabiano Borgo Sabotino vs Prampolini Borgo Podgora. Martedì 16 dicembre la pallavolo maschile delle medie a Latina Scalo presso la palestra in di via dell’Ambrosia con: Manuzio Latina Scalo, Cencelli Sabaudia, Vito Fabiano Borgo Sabotino, Prampolini Borgo Podgora. Nella stessa mattina, per le primarie maschili si affronteranno Vito Fabiano Borgo Sabotino vs Cencelli Sabaudia. Per le femminili Manuzio Latina Scalo, Madre Giulia Salzano Latina, Vito Fabiano Borgo Sabotino e Cencelli Sabaudia. La disciplina della dama sarà protagonista degli incontri nelle prossime date di calendario, sia per le primarie che per gli istituti secondari di primo grado di Latina, nord e sud pontino.

I Giochi Scolastici, sono una vera e propria proposta formativa in ambito sportivo che darà modo di dar vita ad un campionato tra Istituti scolastici con il fine di promuovere la pratica e l’educazione. I ragazzi, saranno i diretti protagonisti di tornei che concorreranno ad una crescita non solo in termini sportivi, ma anche umani e sociali. Tutto ciò è anche una concreta opportunità per costruire un team di lavoro, che diverrà a seguito dei vari allenamenti, pronto anche ad affrontare i Campionati Studenteschi nell’eventualità l’istituto decidesse di parteciparvi, sfruttando la preparazione fisica dei Giochi Scolastici a lungo termine, in un’ottica di proseguimento delle attività dell’istituto in ambito sportivo.