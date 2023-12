Giochi Scolastici, tutte le prove della settimana

È ufficialmente cominciato il campionato provinciale dei Giochi Scolastici edizione 2023/24 realizzato da Opes ed In Corsa Libera, che ha dato il via ad una settimana a tutto sport.

Atletica, Calcio a5, Basket, Volley e Dama, queste le discipline della quarta edizione del progetto che stanno coinvolgendo e che coinvolgeranno tantissimi ragazzi della provincia di Latina, impegnati nelle prove che si stanno realizzando in queste settimane tra Latina e sud pontino. Incontri partecipati e vissuti al massimo dagli studenti e dai loro docenti accompagnatori che diventano in sede di gioco, i primi tifosi. Una quarta edizione che conta ben nove Comuni della Provincia di Latina e diciassette Istituti scolastici degli istituti secondari di primo grado della provincia di Latina. Il progetto è patrocinato dalla Regione Lazio, Coni Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina, Comune di Fondi. Per il sud pontino le attività si svolgeranno a Fondi con il contributo di “Fondi Città Europea dello Sport”. Sport’85 è invece main partner del progetto con i voucher premio destinati agli istituti aderenti.

Il via lo scorso 27 novembre a Fondi con l’atletica presso l’Istituto Comprensivo Don Milani di Fondi, con velocità e resistenza in collaborazione con Ars Et Vis di Laura Nallo ed il coach Luca Mirabello. A sfidarsi in pista gli istituti Don Milani Fondi, Amante Fondi, Garibaldi Fondi, Don Milani Terracina, Dante Alighieri Formia, Giovanni XXIII Monte San Biagio, IC Itri.

Ed ancora atletica, ma stavolta a Latina con le prove di lunedì 4 dicembre realizzate in collaborazione con Nissolino Atletica Latina 80 e Intesatletica con la direzione del prof. Giampiero Trivellato e Annamaria Corona presso il Campo Coni. In campo le scuole Don Milani, Da Vinci/Rodari, Giovanni Cena, A. Manuzio di Latina Scalo, Volta, Giuliano, Prampolini di Borgo Podgora e Da Vinci San Felice Circeo. A premiare tra gli altri, l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato e la delegata provinciale Opes ai rapporti con enti e organizzazioni del terzo settore Maria Sole Macale.

“L’Amministrazione Comunale non può che supportare il mondo sportivo all’interno delle realtà scolastiche sposando iniziative come questa – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato – Potenziare lo sport negli istituti significa insediare tale cultura nelle nuove generazioni, stimolando una crescita personale e comunitaria. Ho assistito ad una grande partecipazione, complimenti a tutti gli addetti ai lavori, agli studenti ed alla classe docente”.

Nella stessa mattinata di lunedì 4 dicembre a Fondi presso la Tensostruttura A. Iacuele di via Gobetti, si sono tenute invece le qualificazioni di basket maschile tra gli Istituti Amante e Garibaldi di Fondi e l’istituto Comprensivo Itri, con il coach Michele Guida. A vincere, la scuola di Itri, seconda piazza per la Garibaldi e terza l’Amante di Fondi. Presente l’assessore allo Sport del Comune di Fondi, Fabrizio Macaro che commenta: “Anche questa tappa ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione. Sono stati coinvolti tanti alunni, alcuni dei quali per svariate ragioni non hanno la possibilità di approcciare nel quotidiano alle discipline sportive. Il Comune di Fondi – prosegue Macaro – è sempre in prima linea per ospitare e sostenere tali iniziative, volte a rappresentare uno strumento a sostegno del connubio scuola e sport”.

Prosegue la settimana sportiva nel sud pontino a Fondi, presso la Tensostruttura A. Iacuele di via Gobetti dove si terranno le prove di volley femminile il 05 dicembre tra l’istituto Comprensivo Itri, l’Amante di Fondi, Alighieri Formia, Garibaldi Fondi. Mentre a Monte San Biagio si disputerà l’incontro di volley maschile mercoledì 6 dicembre che vedrà l’Istituto ospitante Giovanni XXIII di Monte San Biagio sfidare gli alunni della scuola Alighieri Formia. A Latina si chiude invece la settimana dei Giochi Scolastici giovedì 07 dicembre con il Calcio a5 maschile presso il Campo Agora Santa Rita alla presenza di Da Vinci/Rodari, Aldo Manuzio di Latina Scalo, Da Vinci San Felice Circeo e Cencelli di Sabaudia.

“Abbiamo iniziato al meglio la quarta edizione dei Giochi Scolastici – commenta Daniele Valerio presidente del comitato provinciale Opes Latina e presidente della consulta dello Sport del Comune di Latina – grazie a tutti coloro che credono nel valore di questa iniziativa partecipando attivamente al progetto che ormai è divenuto un appuntamento fisso per la nostra provincia”.

Ricordiamo tutte le scuole in gioco: G. Cena di Latina, Natale Prampolini di Latina, l’Amante di Fondi, la Garibaldi di Fondi, la Milani di Fondi, Giovanni XXIII di Monte San Biagio, la Dante Alighieri di Formia, la Don Milani di Latina, Don Milani di Terracina, l’A. Volta di Latina, G. Giuliano di Latina, la Da Vinci/Rodari di Latina, l’A. Manuzio di Latina Scalo, il Cencelli di Sabaudia, la Da Vinci di San Felice Circeo, la Leoni Caetani di Cisterna, l’I.C. Itri. Comuni aderenti: Latina, Fondi, San Felice Circeo, Terracina, Formia, Monte San Biagio, Cisterna, Sabaudia, Itri.

Ancora tanti gli incontri in programma per eleggere i campioni provinciali dei Giochi Scolastici. Un modo per condividere passione, sport e spirito di squadra, educando i giovani ai valori della sana competizione.