Giochi scolastici, un successo la prima settimana di attività

Una settimana ricca di sport grazie ai Giochi Scolastici avviati negli Istituti di tutta la provincia di Latina. Una quinta edizione che ha già registrato grande successo sotto l’organizzazione di Opes Latina e Pepe Blu, con il supporto del Comune di Latina e con il patrocinio di Regione Lazio, Coni Lazio, Provincia di Latina, Comune di Fondi, Comune di Terracina, Comune di Sabaudia.

L’avvio con le fasi eliminatorie è avvenuto nel sud pontino lo scorso 12 novembre nella Palestra dell’Istituto Giovanni XXIII di Monte San Biagio con il volley femminile. Gli incontri hanno decretato vincitrice la Dante Alighieri Formia che ha conquistato il posto in finale. Seconda classificata l’Amante Fondi e terza la Giovanni XXIII M.S. Biagio.

Lo scorso 13 novembre presso la palestra della scuola elementare a Piazzale dell’Ambrosia di Latina Scalo, grande entusiasmo invece per le primarie del capoluogo pontino che per la prima volta in via sperimentale si sono affacciate nel mondo dei Giochi Scolastici. A conquistare il titolo di Campione provinciale del volley femminile, svolto in collaborazione con la Asd Latina Scalo Volley, la scuola Madre Giulia Salzano ed argento per la Scuola Caetani Tor Tre Ponti Latina Scalo, che sono state premiate dall’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato. Nella stessa mattinata, si è svolto a seguire il volley maschile delle scuole secondarie di primo grado di Latina: passa il turno la Manuzio di Latina Scalo che si classifica per la fase finale e secondo posto per la scuola Cencelli di Sabaudia.

Si arriva al 14 novembre con il basket maschile del sud pontino presso la tensostruttura A. Iacuele. Si aggiudica la finale l’istituto Comprensivo Itri, seconda piazza per l’Amante Fondi e terzo gradino del podio per la scuola Garibaldi Fondi. Si torna a Latina centro con il basket maschile di venerdì 15 novembre nella tensostruttura SMG Basket di Via Nascosa che vede ancora protagonisti i ragazzi della primaria. Ad aggiudicarsi il titolo di campioni provinciali del basket maschile è la Don Milani di Latina, seconda la Madre Giulia Salzano. Per i “grandi” delle medie si qualifica per la finale di basket maschile la scuola Da Vinci – Rodari, seconda classificata l’Aldo Manuzio e terza la Don Milani. A premiare Luca Rizzi, Delegato provinciale Federazione Italiana Pallacanestro e Daniele Valerio, presidente provinciale Opes Latina.

“Complimenti a tutti i partecipanti, studenti e docenti per questo primo avvio di prove – commenta Daniele Valerio presidente provinciale Opes Latina – Si ringraziano le amministrazioni Comunali che hanno accolto il progetto, le strutture che in questa settimana hanno ospitato gli incontri: le palestre dell’Istituto Giovanni XXIII di Monte San Biagio e dell’I.C. Aldo Manuzio di Latina Scalo, l’Smg Basket Latina e la Tensostruttura A. Iacuele di Fondi, lo sponsor Sport’85, gli arbitri e grazie ai referenti progettuali fino ad ora coinvolti: Michele Guida, Luca Rizzi, Sonia Caldon”.

Il prossimo appuntamento è con il calcio a5 maschile di Latina centro, lunedì 18 novembre presso il campo della Premier Sporting Club di via Pontina, con la Scuola Da Vinci/Rodari Latina, Scuola Manuzio Latina Scalo, Scuola Don Milani Latina, Scuola Cencelli Sabaudia e per le primarie Scuola Don Milani Latina, Scuola Cencelli Sabaudia e Scuola Caetani – Tor tre ponti Latina Scalo. Ancora nella stessa mattinata il calcio a5 femminile del Latina Centro con Scuola Cencelli Sabaudia vs Scuola Don Milani Latina.