Gioco d’azzardo, Formia quarta in Italia per scommesse online

Formia si posiziona al quarto posto in Italia per raccolta online pro capite nel 2025, con quasi 7mila euro per residente nella fascia 18-74 anni; quasi tre volte la media nazionale di poco più di 2mila euro.

Il dato emerge dall’analisi di Gioco Responsabile basata sui dati ADM comune per comune, aggregata con le informazioni del Libro Nero dell’Azzardo 2026 (Fondazione ISSCON / CGIL / Federconsumatori).

A livello nazionale, invece, la raccolta online ha superato per la prima volta i 100 miliardi di euro (+9,5% sul 2024), su un totale di 165,34 miliardi: il 7,3% del PIL.

La mappatura ha individuato 38 comuni sopra i 10mila abitanti con raccolta superiore a 4.500 euro pro capite: sono le aree dove la distanza tra volumi di gioco e contesto demografico è più difficile da spiegare con la sola attività lecita, e Formia è tra queste.